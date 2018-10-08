Prof. Dr. Karabulut’tan ilçe çıkartması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Yazıhan, Hekimhan, Kuluncak, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerine iadeyi ziyarette bulunurken, Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu’nda, Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu’nda ve Akçadağ Meslek Yüksekokulu’nda ise incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Karabulut, ziyaret ettiği Meslek Yüksekokullarında görev yapan akademisyen, idari personel ve öğrencilerle de bir araya geldi.

İlk olarak Yazıhan’ı ziyaret eden Prof. Dr. Karabulut, Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ve Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’le bir araya geldi.

HAYIRLI HİZMETLERDE BULUNACAK DİYE ÜMİT EDİYORUM

İlçenin dinamiklerini oluşturan hayvancılık ve tarımsal üretim konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu ziyarette konuşan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Malatya’mıza Turgut Özal Üniversitesi ismine yakışır bir üniversite olacak. Gerek Malatya’mıza, gerek ülkemize ve ilçemize de hayırlı hizmetlerde bulunacak diye ümit ediyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un çalışkanlığı, gayreti ve tecrübesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi ülkemizin ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alacaktır” diye konuştu.

ÇOK BEĞENDİK

Yerel yöneticilerin katkılarıyla Malatya’nın daha güzel yerlere geleceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Aysun Baş Karabulut, “Yazıhan ilçemizde yürütülmekte olan proje çalışmalarını yakından görme fırsatımız oldu ve çok beğendik. Ziraat Fakültemizle ve gelecekteki farklı projelerimizde katkı sunmaya her zaman hazırız. Bizlerin katkısı demek, sizlerin katkısı demektir. Ne yöneticilikler, ne süreçler tek başına olan işler değildir. Yerel yöneticilerin katkıları ile Malatya’mız daha çok güzel yerlere gelecektir. Doğal ve geleneksel ürünlerimizin artık bilimle buluşma zamanıdır diyoruz” şeklinde konuştu.

GEREKEN DESTEK VERİLECEK

Ziyarette Başkan Öztürk, Yazıhan ilçesinde şu anda Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş çalışmalarının devam ettiğini, yine şu anda Kuruçay Havzasında Topraksız Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması içinde çalışmaların başlatıldığını belirterek, Yazıhan ilçesine binası ve diğer alt yapılarını kendilerinin hazırlayacağı bir MYO’nun kurulmasını teklif etti. Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise, bölgede hayvancılık ve tarımsal üretim alanındaki ihtiyaç için gereken desteği vermeye çalışacaklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, akademisyenlerle Yazıhan ilçesinde bir inceleme ve araştırma yürütüleceğinize ifade etti.

Daha sonra Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Hekimhan’ı ziyaret etti. Hekimhan Kaymakamı Reşit Özer Özdemir ve Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları’nı bir araya gelen Prof. Dr. Karabulut, Hekimhan MYO ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.

PROJELERİ BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ

Burada konuşan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Üniversite misyonunda görmek istediğimiz en önemli şey; toplumla barışık bir üniversite, bir şehir üniversitesi, yeri geldiğinde köy ile kentin buluştuğu, halkla barışık bir üniversite modeli olsun. Hekimhan madenciliğinin dünyaya açılması için projeler yapılabilir. Bu projeleri el birliği ile yapmalıyız. Hem bürokratik, hem de toplumsal desteği bir arada tutabilecek projeleri Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak elimizden gelen ne varsa yapacağız. Yerel ürünlerimizin topluma faydaya dönüştüğü alanlarda projeleri birlikte üreteceğiz.” İfadelerini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek, burada akademik, idari personelle birlikte öğrencilerle bir araya geldi. Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu’ndaki Maden Müzesini, laboratuar ve eğitim birimlerinde incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerin yurt sorunu ile ilgili olarak KYK yurdunda da incelemelerde bulundu.

PROJE İSTİYORUM

Akademik ve idari personel ile birlikte öğrencilerin katıldığı toplantı yapan ve burada da konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Hekimhan Meslek Yüksekokulu’nda yurt problemi oldu. Atanmış olduğum günden beri bu sorunun çözümü için girişimlerde bulunuyorum. Öğrencilerimizin kalacakları yerler çok önemli. Çünkü bizim en önemli katkı değerimiz öğrencilerimizdir. Öğrencilerimiz bizim gözümüzün bebeği, onlar olmazsa üniversitemizde olmaz. Öğrencilerimizin huzuru ve aynı zamanda sosyo-psikolojik durumu oldukça önemli. Ancak; kapatılan maden bölümlerini nasıl açabiliriz, madenleri nasıl işleyebiliriz ve ürüne nasıl dönüştürebiliriz gibi çözüme yönelik çalışmaları artık görmek istiyoruz. Sadece problem istemiyorum, aynı zamanda proje istiyorum. Öğrencilerimizde proje üretsinler. Bizler proje üretin öğrencilerimizi uluslararası kongrelere ve değişim programlarına göndereceğiz. Birçok uluslararası üniversite ile işbirliği anlaşmaları yapma hazırlıklarımız sürüyor. Hekimhan ve bölgedeki madenlerimizi işlesek, ülkemizin ekonomisine büyük katkı sunmuş olacağız” ifadelerine yer verdi.

ÜZERİMİZE DÜŞEN ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ

Öte yandan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kuluncak Kaymakamı Okan Daştan ve Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz’ı ziyaret ederek, ilçenin yeraltı zenginliklerine yüksek katma değer katacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, ilçelerine yapılan ziyaret için teşekkür ederek, Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde bölgedeki şifa sularının daha fazla değerlendirilmesi için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerine kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Meslek Yüksekokulu’nun açılmasını teklif etti. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin birtakım proje ve çalışmalarının bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Yer altı zenginliklerimizi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmeliyiz. Bu nedenle gençlerimizi, elimizdeki madeni işleyebilecek kalifiye eleman olarak yetiştirmeliyiz. Kuluncak’taki yer altı zenginliklerinin değerlendirilmesi konusuna üniversite olarak üzerimize düşen çalışmaları yapacağız” şeklinde konuştu.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIM

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz ve Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü ziyaret ettikten sonra Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu ve Sürgü Yurt binasında incelemelerde bulundu. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’e Doğanşehir ilçesine kazandırmış olduğu Meslek Yüksekokulu binası ve halen vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, Doğanşehir ilçesindeki meslek yüksekokuluna verilen desteğin Türkiye için bir model olduğunu söyledi. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, “Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu için elimden gelen her türlü desteği vermeye hazırım. Öğrencilerimizin yurda gidip gelmesi için otobüs hizmeti de veriyorum” dedi.

AKADEMİK PERSONELLE TOPLANTI YAPILDI

Ayrıca Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Akçadağ Kaymakam Vekili Muhammed Taha Canpolat, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ziyaret ederek, Akçadağ MYO ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulundu. Akçadağ MYO'da inceleme ve idari ve akademik personel ile istişare toplantısı yapan Rektör Prof. Dr. Karabulut, il merkezine yakın olan Akçadağ MYO’nun çok iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Karabulut, “Şehir ile barışık bir üniversite olacağız. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin en önemli misyonu şehir üniversitesi olmasıdır. Dağınık yerleşkelerimizin olması hem avantajlı, hem de yeri geldiğinde dezavantajlı olabilir. Avantajı şudur; her yere yaygın üniversite bilincini oluşturmaktır. Dezavantajı şudur; ulaşım problemidir, varsa problem onu da çözeceğiz” ifadelerini kullandı.