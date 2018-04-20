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Prof. Dr. Hatipoğlu, Bebeğe İsim Koydu

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen konferansa katılan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, programı takip eden bir çiftin isteği üzerine yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okudu, Zeynep ismini koydu.

Prof. Dr. Hatipoğlu, Bebeğe İsim Koydu

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen konferansa katılan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, programı takip eden bir çiftin isteği üzerine yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okudu, Zeynep ismini koydu.

20 Nisan 2018 Cuma 11:03
Prof. Dr. Hatipoğlu, Bebeğe İsim Koydu

Katıldığı televizyon programları veya konferanslarda vatandaşlardan farklı istekleriyle karşılaşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üzerine katıldığı konferansta dünyaya yeni gelen kız çocuğuna isim koydu.

Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansı takip eden Cennet-Edip Karakuş çifti yeni doğan bebeklerinin kulağına ezan okuması ve ismini koyması için Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan istekte bulundu. İsteği geri çevirmeyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okudu ve Zeynep ismini koydu.

“DİNİNE, VATANINA VE MİLLETİNE HÂYIRLI BİR EVLAT OLUR İNŞALLAH”

Zeynep ismini verilen bebeğin, Şenay ailesine, dinine, vatana ve milletine hayırlı bir evlat olmasını temenni eden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Allah herkese böyle güzel bir evlat nasip etsin, salih kullarından eylesin inşallah. Genç çiftimizi de tebrik ederim” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da Zeynep bebeğin ailesini tebrik ederek, ailesine, çevresine ve ülkesine hayırlı bir evlat olmasını temenni etti.

Cennet-Edip Karakuş çifti ise, bebeklerinin kulaklarına ezan okuyan ve ismini koyan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundular. (Bülten)

İHA

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