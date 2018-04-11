POLİSLERE ZİYARET

Malatya-Elazığ Karayolu üzerinde bulunan 2’nolu polis uygulama kontrol merkezinde görev yapan polisleri ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, polis teşkilatımızın zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, vatanını, bayrağını, devletini ve milletini canı pahasına koruduğunu söyledi. Polislerle birlikte çay içen ve onlarla bir süre sohbet eden Müdür Bulut, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde olması için ülkemizin en ücra noktasında dahi görev yapan emniyet teşkilatımızın gününü kutluyorum. . Ülkemizin birliği beraberliğini sağlamak için her türlü terör ve suç örgütlerine karşı büyük bir mücadele verirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret sırasında İl Müdürü Rasim Bulut kontrol noktasında görevli polislere çiçek taktim ederek çikolata ikramında bulundu.busabahmalatya.com