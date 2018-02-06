POLİS, ZEHİRLENMELERE KARŞI UYARIYOR!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü halkı bilinçlendirmeye devam ediyor. İlk başlarda okul okul gezerek öğrencileri tanımadıkları insanlarla konuşmamayı, yapancılara kapı açmamayı, internetin kötü yönlerini anlatan Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, şimdi de mahalle mahalle, ev ev gezip soba zehirlenmelere karşı vatandaşları uyarıyor. Vatandaşlara broşür vererek, onların bilinçlenmesi için katkı sağlamayı kendilerine bir görev edinen polisler, vatandaşların da takdirini topluyor.

SON 5 YILDA 377 ZEHİRLENME

Ekiplerin verdiği broşürlerde baca temizliği nasıl olmalı, standart, mekanik ve kimyasal baca temizlikleri nasıl gibi uyarılar bulunuyor. Ayrıca sobada yakılması yasak olan maddeleri de vatandaşlara anlatan ekipler, baca gazına dikkat çekiyor. Baca temizliğinden bina sahibi ve yöneticilerin sorumlu olduğunu dağıttıkları broşürlerle vurgulayan Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, “Son 5 yılda karbonmonoksit gazından ülkemizde 377 zehirlenme oldu. Bu zehirlenmenin 16’sı ölümle sonuçlandı. Bacalarınızı temizletirken can ve mal emniyetinizi korurken aynı zamanda kullandığınız yakıttan yüzde 20 tasarruf sağlayın” dediler.busabahmalatya.com