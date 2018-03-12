POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi mevkinde bulunan bir inşaatta yaklaşık 15 metreden aşağı düşen Zafer Sabır (40) ağır yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz adam yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Akçadağ ilçesinde de Bahattin İnce (59) Fatih Mahallesi istikametinden özel aracı ile Akçadağ ilçe merkezi istikametine seyir halinde iken kalp krizi geçirdiğini fark ederek aracını yolun kenarına çekti. Araç içerisinde fenalaşan İnce yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İnce burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. busabahmalatya.com