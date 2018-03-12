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POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Malatya’da inşattan düşen bir işçi hayatını kaybederken, direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüde yaşamını yitirdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Malatya’da inşattan düşen bir işçi hayatını kaybederken, direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüde yaşamını yitirdi.

busabahmalatya
busabahmalatya
12 Mart 2018 Pazartesi 18:20
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi mevkinde bulunan bir inşaatta yaklaşık 15 metreden aşağı düşen Zafer Sabır (40) ağır yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz adam yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 


Akçadağ ilçesinde de Bahattin İnce (59) Fatih Mahallesi istikametinden özel aracı ile Akçadağ ilçe merkezi istikametine seyir halinde iken kalp krizi geçirdiğini fark ederek aracını yolun kenarına çekti. Araç içerisinde fenalaşan İnce yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İnce burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 12.03.2018 18:26
Anahtar Kelimeler:
BUSABAH GAZETESİMalatyaüzücü Olaylar
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