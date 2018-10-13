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Polis memuru toprağa verildi

Antalya'da görev başında geçirdiği aort anevrizması sonucu hayatını kaybeden polis memuru toprağa verilmek üzere memleketi Malatya’ya gönderildi.

Polis memuru toprağa verildi

Antalya'da görev başında geçirdiği aort anevrizması sonucu hayatını kaybeden polis memuru toprağa verilmek üzere memleketi Malatya’ya gönderildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:45
Polis memuru toprağa verildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 48 yaşındaki Bilal Özdal, dün sabah mesaisi başındayken ayağında oluşan ağrı nedeniyle özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede Özdal'ın, yüksek tansiyona bağlı aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan Özdal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

1995 yılında Emniyet Teşkilatında göreve başlayan polis memuru Özdal için Antalya Havalimanı Şube Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Daha sonra polis memuru toprağa verilmek üzere Malatya’ya gönderildi.

Şehit, Malatya’da yapıla cenaze töreninden sonra toprağa verildi. 

İHA

Son Güncelleme: 14.10.2018 13:46
Anahtar Kelimeler:
Polis MemuruBilal Özdal
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