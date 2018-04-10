Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
112138
ALTIN
174.640
DOLAR
4.0682
STERLİN
5.7565
EURO
5.0130

POLİS, HUZUR VE GÜVENİN SİMGESİDİR

Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Polis Haftası dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı. Bakan Tüfenkci, mesajında, “Emniyet teşkilatımız ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı ve pekişmesi için de vazgeçilmez bir unsurdur. Polis, huzur ve güvenin simgesidir” dedi.

POLİS, HUZUR VE GÜVENİN SİMGESİDİR

Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Polis Haftası dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı. Bakan Tüfenkci, mesajında, “Emniyet teşkilatımız ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı ve pekişmesi için de vazgeçilmez bir unsurdur. Polis, huzur ve güvenin simgesidir” dedi.

10 Nisan 2018 Salı 11:31
POLİS, HUZUR VE GÜVENİN SİMGESİDİR

Tüfenkci, “Polis teşkilatımızın 173. kuruluşunun yıl dönümünü kutladığımız bu günde polislerimizin fedakar ve kahramanca çalışmaları milletimize gurur vermektedir.Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayan ve suçla mücadelede kahramanca başarı elden polis teşkilatımıza minnettarız. Bu vesileyle; ülkemizin dört bir yanında görevlerini başarıyla yerine getiren tüm emniyet teşkilatımızın Polis Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde mutluluk ve başarılar diliyorum. Tüm şehit polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize de acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 10.04.2018 11:44
Anahtar Kelimeler:
Polis HaftasıBülent Tüfenkci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞKAN POLAT’TAN MESAJ
BAŞKAN POLAT’TAN MESAJ
173. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUM
173. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUM
173 YILDIR ÇALIŞIYORLAR
173 YILDIR ÇALIŞIYORLAR

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim