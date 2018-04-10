POLİS, HUZUR VE GÜVENİN SİMGESİDİR

Tüfenkci, “Polis teşkilatımızın 173. kuruluşunun yıl dönümünü kutladığımız bu günde polislerimizin fedakar ve kahramanca çalışmaları milletimize gurur vermektedir.Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayan ve suçla mücadelede kahramanca başarı elden polis teşkilatımıza minnettarız. Bu vesileyle; ülkemizin dört bir yanında görevlerini başarıyla yerine getiren tüm emniyet teşkilatımızın Polis Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde mutluluk ve başarılar diliyorum. Tüm şehit polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize de acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com