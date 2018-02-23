POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR!

Malatya’da FETÖ/PDY’ye yapılan operasyon kapsamında 2'si İstanbul'da olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY’ye eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında FETÖ/PDY bünyesinde Malatya’da faaliyet gösterdiği tespit edilen ve KHK ile kapatılan Battalgazi Eğitim Vakfı, Saadet Eğitim Vakfı ve Malatya Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı yöneticileri ve Büyükşehir Belediyesinden ihraç eski başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 2’si İstanbul’da olmak üzere 14 şüpheli şahıs yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. http://www.busabahmalatya.com