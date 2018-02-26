POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma esnasında durumundan şüphelenilen bir araç Elazığ girişinde bulunan uygulama noktasında durduruldu. Yapılan genel kontrolde Van'dan İstanbul'a gitmekte olduğunu belirten şahsın şüpheli beyanlarına istinaden Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı gereğince araç detaylı arama için Şube Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Araç içerisinde yapılan detaylı aramada; aracın bagaj kısmında bulunan arka koltukların arka kısmına denk gelen bölgede bulunan kapağın kaldırılması sonucu 28 adet mavi-sarı koli bandına sarılı, 85 adet sarı koli bandına sarılı toplam 113 paket olduğu görülmüş, yapılan incelemede söz konusu maddelerin daralı ağırlığı 58 kg gelen eroin maddesi olduğu tespit edildi. Olayla ilgili M. N. yakalanarak gözaltına alındı. ( busabahmalatya.com)