Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103200
ALTIN
197.070
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2634
EURO
5.4926

Polat’tan MTSO’ya ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Polat’tan MTSO’ya ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

25 Mayıs 2018 Cuma 15:20
Polat’tan MTSO’ya ziyaret

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Hacı Uğur Polat, “ Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya için çok önemli bir kuruluştur. Önümüzdeki süreçte sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarımızla Malatyamızı nasıl daha hızlı kalkındırabilir ve bölgenin incisi haline getirebiliriz. El birliğiyle, birbirimizin heyecanını artırarak, işbirliği koordinasyonunu iyi bir noktaya getirecek şekilde çalışmalarımız olacaktır. Malatya TSO, yeni dönemde de kentimizin daha iyi yerlere gelmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Başkanımızı ve bu dönem görev alan tüm ekibini kutluyor, kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ülke ve Malatya ekonomisine katkı sağlayacak tüm projelerde paydaş olarak gördükleri kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

Başkan Sadıkoğlu, “Malatya’daki tüm kurum ve kuruluşların ortak amacı ve hedefi ülkemizin ve Malatyamızın daha fazla gelişmesidir. Yeni dönemde ortak akıl ve işbirliği ile paydaş olarak gördüğümüz kurum ve kuruluşlarla tüm projelerde birlikte hareket edeceğiz. Amacımız birlikte güzel çalışma ve projeler gerçekleştirmektir. Üyelerimize kaliteli hizmet sunarak, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmak istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de kentimiz için hep birlikte çalışacağız. Tekrar nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu. buusabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Malatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MASKİ'de Uğur, depremi!
MASKİ'de Uğur, depremi!
"Beylerderesi Şehir Parkı" çalışmalar sürüyor
"Beylerderesi Şehir Parkı" çalışmalar sürüyor
Polat iftarını muhtarlarla birlikte açtı
Polat iftarını muhtarlarla birlikte açtı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim