Polat’tan 23 Nisan Mesajı

Başkan Polat kutlama mesajında “Milli bayramlarımız, milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirildiği günlerdir. Çocuklar gıdadan giyime, eğitimden sağlığa, her türlü hizmeti alsınlar istiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri kendilerini güvende hissetmeleri önemli. Daha güzel bir dünya için donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri hepimizin ortak hedefidir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve istikbalimizi emanet edeceğimiz genç kuşakların bu bilinçle yetişmesi için 23 Nisanlar, önemli birer vesile olarak değerlendirilmelidir. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi koruyup, vatan toprakları için üstün mücadeleler vererek, bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze sahip çıkmalıyız. 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden ilk meclis, vatan sevgisinin, fedakarlığın, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin timsali olmuştur. Aynı ruh ve heyecan ile bugün de çocukların bayram edebileceği bir dünya için ele ele vermeliyiz. Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın kendine güvenen ve mutlu bireyler olarak yetişmesi de bizim görevimizdir. Geçmişini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini iyi bilen sağlam nesillerin yetiştiğini görmek de en büyük mutluluğumuz olacaktır. Bu duygularla TBMM’nin 98’inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.(Bülten)