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POLAT'IN  ÖZAL VE HAMİDO MESAJI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Malatya eski Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Memleketini, vatanını ve bayrağını seven, insanlara değer veren, Malatyalı olmalarından her zaman onur ve gurur duyduğumuz iki değerli şahsiyeti ölüm yıl dönümlerinde saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

POLAT'IN  ÖZAL VE HAMİDO MESAJI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Malatya eski Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Memleketini, vatanını ve bayrağını seven, insanlara değer veren, Malatyalı olmalarından her zaman onur ve gurur duyduğumuz iki değerli şahsiyeti ölüm yıl dönümlerinde saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:27
POLAT'IN  ÖZAL VE HAMİDO MESAJI

Başkan Polat mesajında, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi ve Dünya ile entegre olması adına ciddi adımlar atan önemli bir lider olduğunu vurgulayarak, "Hemşehrimiz olmasından her zaman onur ve gurur duyduğumuz rahmetli Turgut Özal, 1980 darbesinde ciddi yaralar alan, kendi içine kapanıp zor günler geçiren ülkemizin ayağa kalkması, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda yeniden canlanması için büyük adımlar atan önemli bir devlet adamıydı. Rahmetli Turgut Özal, ekonomik ve siyasi engelleri ortadan kaldırıp, dar kalıplara sokulup kendi kaderine terk edilmek istenen Türkiye’nin çehresini değiştirecek değişim ve dönüşüme öncülük ederek, aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Rahmetli Özal’ın en büyük hayali dünyayla rekabet edebilen, kendi kararlarını alıp uygulayan, güçlü iç dinamikleri sayesinde bütün alanlarda gelişim kat eden bir güçlü ve büyük bir Türkiye idi. 25 yıl önce kaybettiğimiz Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın özgür ve sivil bir değişim ışığında ‘Büyük Türkiye’ hayallerini gerçekleştirmek bu millete inşallah nasip olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Rahmetli Turgut Özal’ın Türkiye için belirlediği hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Ülkemizin gelişmesi, büyümesi, herkesin özgürce yaşayacağı modern ve çağdaş bir vizyon için büyük çaba harcayan 8.Cumhurbaşkanı hemşehrimiz Rahmetli Turgut Özal’ı ölümünün 25. yılında rahmet ve saygıyla anıyor, başta ailesi olmak üzere Milletimize ve Malatyalılara başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

“HAMİDO, CESARETİN ADIYDI”

Polat, 17 Nisan 1978 yılında evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla hayatını kaybeden Malatya’nın eski Belediye Başkanlarından ve bir dönem Milletvekilliği yapan Rahmetli Hamit Fendoğlu anısına yayımladığı mesajında ise, “Rahmetli Hamit Fendoğlu, Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı döneminde ülkesi ve şehri için gayret etmiş, kimseden korkmadan yolunda yürümüş cesaretli bir Malatyalıydı. 1980 Darbesi öncesinde Türkiye’nin ekonomik ve siyasi alanlarda gerilemesi ve akabinde karanlığa gömülmesini isteyen iç ve dış mihrakların oluşturduğu kaos ortamında memleketinin geleceği için korkmadan ve çekinmeden görevini sürdüren Hamit Fendoğlu, evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla hayata kaybetmesinin acısı hala yüreğimizdedir. Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı döneminde ülke ve millet uğrunda çalışmış, cesaretli ve cesur kişiliğiyle milletin gönlünde yer edinmiş Rahmetli Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununu 40. ölüm yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA

Son Güncelleme: 16.04.2018 16:28
Anahtar Kelimeler:
ölüm Yıl DönümüHamit FendoğluTurgut özalHacı Uğur Polat
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