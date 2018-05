Polat iftarını muhtarlarla birlikte açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı etkinlikleri dolu dolu devam ediyor. Bir taraftan kurulan Ramazan Çarşısı’nda vatandaşlara Ramazan eğlencesinin yanı sıra alışveriş imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da iftar programlarında vatandaşlarla birlikte iftar yapıyor. İftar programları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından STK’ların ardından Malatya genelindeki muhtarlara bir iftar yemeği verildi.

Nikah Sarayında düzenlenen iftar programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti milletvekili adayı Ahmet Çakır, MASKİ Genel Müdürü Doç.Dr. Özgür Özdemir, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, şirket genel müdürleri, Muhtar Dernek Başkanları ile muhtarlar katıldı. İftar programında muhtarlar adına bir konuşma yapan Akçadağ Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, programdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti. Gönültaş, Malatya’nın bütün ilçelerinden selam getirdiklerini belirterek, “Bu mübarek günde İslam dünyasında kan ve gözyaşı akıyor. Müslüman din kardeşlerimizin akan bu kandan, bu gözyaşından kurtulmasını yüce Rabbimden niyaz eder, saygılar sunarım” dedi.



Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti milletvekili adayı Ahmet Çakır da programda bir selamlama konuşması yaptı. Merkez mahalle muhtarlarıyla 9 yıl, kırsal mahalle muhtarlarıyla da 4 yıl birlikte çalıştıklarını belirten Ahmet Çakır, kendisini muhtarlarla bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti.

Ramazan ayının özel bir ay olduğunu belirten Çakır, “Bu ay, bolluk, bereket ve mağfiret ayıdır. İslam coğrafyasına baktığımız zaman savaş içerisinde, gözyaşı içerisinde olan ülkeler olduğunu görüyoruz. Bu ülkelere en çok dış yardımı yapan, mülteci barındıran ülkemizle gurur duyuyoruz. İnşallah bu Ramazan bizim daha çok birliğimize ve beraberliğimize vesile olur. Bu kan ve gözyaşını ülkemize sıçratmak isteyenler, ülkemiz üzerine hesap kuranlar var. Kurulan bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Biz her zaman güçlü olacağız, oynanan oyunları görüp, bozacağız. Bu oyunların bugüne kadar her zaman üstesinden geldik. Birçok terör örgütü gördük ve hepsinin de üstesinden bu ülke geldi. Bundan sonra da birliğimizden ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs Perşembe günü Malatya’ya geleceğini belirten Ahmet Çakır, Malatya’nın her zaman olduğu gibi bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını söyledi.



Son olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, programa katılanlara teşekkür ederek, Malatya’da her zaman hoşgörünün hakim olduğunu söyledi. Malatya’nın her zaman canlı, diri ve atak bir şehir olduğunu da kaydeden Başkan Polat, “Malatya her zaman nerede duracağını çok iyi bilmiş bir şehirdir, Malatya her zaman ülkenin gittiği yöne daha önceden yönelmiş bir şehirdir, ülkenin gideceği yönü, ülke ortalamasının çok üzerinde bir oranla desteklemiş bir şehirdir. Böyle bir şehrin evladı olmak bizim için çok büyük bir gururdur. Ramazan ayı beraberliktir, birliktir, kardeşliktir, paylaşmaktır. Ramazan ayında insanlar yiyip-içmekten geri dururken, iyilik yönü hep zirve yapıyor. Aslında Ramazan ayında insanlar bir yılın muhasebesini yapıyor. Nitekim zenginler zekatlarını Ramazan ayı içerisinde hesaplar. Fakirlere sahip çıkarlar. Ramazan şehrimizde çok güzel bir şekilde kutlanıyor, değerlendiriliyor. Dört bir yandan belediyelerimiz iftarlar veriyor. Büyükşehir Belediyemiz meydan iftarları veriyor. Salon iftarları tertip ediyoruz. Ramazan ayını daha nasıl verimli bir şekilde değerlendirebiliriz bunun gayreti içerisinde oluyoruz. Birlik ve beraberliğimiz açısından daha fazla nasıl hizmete dönüştürürüz bunun gayreti içerisinde oluyoruz. Bu vesileyle kıymetli Başkanımız Ahmet Çakır Bey’e Malatyamıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni girdiği yolda kendisi, ailesi ve Malatya’mız için hayırlı kararlar alınmasını temenni ediyorum. Rabbim yolunu açık etsin” şeklinde konuştu.



Türkiye üzerinde her zaman emperyalist güçlerin gözü olduğunu ve milletin birlik ve beraberlik içerisinde bunlara fırsat vermediğini kaydeden Başkan Polat, “Bu emperyalist güçler topraklarımız üzerinde fitne çıkarmak istemiş, hainleri desteklemiştir. Ama tarih boyunca hiçbir hain bu topraklarda başarılı olamamıştır. Bu millet sabretmiş, beklemiş ve zamanı geldiğinde hainlere derslerini vermiştir. Nitekim en büyük ihanet girişimi 15 Temmuz’da olmuştur. Ama milletimiz birlik ve beraberliğini ortaya koyarak, göğsünü toplara, tanklara germiştir. Milletimiz bu birliğini ve beraberliğini koruduğu müddetçe terör örgütleri ve maşalarının hepsi birden gelse bile Allah’ın izniyle bu milleti yere yıkamayacaktır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Aramıza fitne - fesat sokmak isteyenlerin niyetlerini kursaklarında koysun. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Malatya olalım” ifadelerini kullandı.



Malatya’ya hizmet etmenin kendileri için büyük bir şeref olduğunu ve muhtarlarla birlikte omuz omuza vererek bu hizmetleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Polat, “Çünkü muhtar, mahallenin en kılcal noktasına ulaşan, mahalledeki açlığı, susuzluğu, evsizi, yolda kalmışı, mahallenin eksikliklerini en iyi bilen kişidir. Bu yönüyle bizler de şehrin hizmetkarı olarak sizlerle birlikte milletimize en güzel bir şekilde nasıl hizmet edebiliriz, bunun gayreti içerisinde olduk. Bundan sonra da bunun gayreti içerisinde olacağız. Rabbim birliğimizi daim eylesin” diye konuştu.