POLAT GENÇLERİ AĞIRLADI



21 Ocak’ta yapılan AK Parti Yeşilyurt İlçe Kongresinde göreve geldiklerini hatırlatan AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Caner Kaymaz, “Genç ve dinamik bir kadroyla göreve başladık. Belediye Başkanlarımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla başlattığımız ziyaretlerimiz kapsamında fikirleri ve düşüncelerine her zaman önem verdiğimiz Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Bizi çok güzel bir şekilde misafir edip, birikimlerini bizlerle paylaşan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın destekleriyle Malatya ve Yeşilyurt’a faydalı hizmetlerde bulunmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Kaymaz ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Bizler Hz. Adem’den başlayıp kıyamete kadar devam edecek bir davanın mensuplarıyız. Bu dava vatan, millet ve bayrak davasıdır. Bu davanın hangi noktasında görev alıyorsak o görev kıymetlidir ancak kadın ve gençlik kollarımız bu davanın önemli parçasıdır. Gençlik kolları yetişme alanlarıdır sizler burada yetişip gelecekte daha üst makamlarda ülkemize ve milletimize hizmet edeceksiniz. AK dava millete ve vatana hizmeti tarif etmektedir. Ülkemizde yaşayan her bir ferdimiz hizmetlerin en güzeline layıktır. Bu necip milletin bir ferdi olma imkanını bizlere bahşeden Rabbime binlerce kez hamt ediyoruz, millete hizmet etmek en büyük şeref ve onurdur. Davamızın lideri Cumhurbaşkanımız önde, biz de onu takip ederek bu kutlu davayı sürdürmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.



AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Caner Kaymaz ziyaretin sonunda üzerinde Hacı Uğur Polat yazılı ‘elif-vav’ işlemeli ahşap oyma tabloyu Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hediye etti.

