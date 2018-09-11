Polat'a kalite ve yenilenme ödülü

Bosna-Hersek'te düzenlenen zirvede siyaset sanat, iş dünyası ve akademisyen birçok dalda ödüller sahiplerini buldu. Düzenlenen törenle ödülünü alan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat teşekkür konuşmasında, “Bu zirvede olmaktan ve Bosna'da bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ata toprakları dediğimiz bu topraklarda 500 yıl birlikte yaşadık. Bu nedenle burada olmanın mutluluğunu da belirtmek isterim. Burada çok duygu dolu anlar yaşadım. Pütürge Belediyesi olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Az zamanda çok işler başardık'. 4.5 yıl gibi kısa bir zamanda büyük hizmetler gerçekleştirdik. Göreve geldiğim ilk andan itibaren ilçemizde fizibilite çalışmaları yaptım ve ilçenin nelere ihtiyacı olduğunu tespit ettim” dedi.

Pütürge İlçesinin konumu ve özellikleri hakkında da bilgiler veren Polat, “Pütürge bir tarafında Diyarbakır, bir tarafında Elazığ, bir tarafı Adıyaman ve bir tarafında da Malatya'nın bulunduğu Şiro Çayı'na sahip bir vadi. Dünyanın 8. harikası olan Nemrut Dağının kuzey tarafında yer alıyor. Tarihi ve turistik bir kenttir. Şu anda ilçemizde 300 tane eser restore edilmektedir. Diğer taraftan şehrimizin altyapısını tamamen yeniledik. Üst yapı çalışmalarını ise bitirmek üzereyiz. Hastanesinden- Hükümet Konağına, Belediye Binasından-Kamu binalarına, Terminalinden-Emniyet Binasına kadar birçok yapıyı kısa zamanda yeniledik. Yüzde 57'si orman olan bir bölge. Doğu Anadolu bölgemizin en sık ormanlarına sahip bir ilçemiz. Karadeniz Bölgesinde olduğu gibi ilçemizin de yeşil alanları fazlasıyla mevcut. İlçemizin temel gelir kaynağı arıcılıktır. Arıcılık ilçemizde oldukça gelişmiştir. Her sene yaptığımız Bal Festivalimizi bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirdik. İlçemizin diğer geçim kaynakları ise hayvancılık ve tarımdır. Ayrıca 68 tane köy yolunun çoğunu asfalta kavuşturduk. Diğer il ve ilçe bağlantılarını da bitirmiş durumdayız. Sosyal etkinlikler anlamında da bölgemizin öncüsüyüz. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız var. Az zamanda çok işler başardık" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl da Avrupa’da ödüle layık görüldüklerini hatırlatan Polat, “Bu yıl da buradaki zirve bizi ödüle layık gördü. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ülkem dar bir boğazdan geçiyor. Türkiye şu anda kendi bölgesi içerisinde gerek demokrasi açısından gerekse ekonomik açıdan gerek sosyal ve siyasal açıdan en gelişmiş ülkedir. Bir darbe atlattık. Bu nedenle bazı aksaklıklarımız olmuş olabilir. Ama genel anlamda ülkemizde değişim ve dönüşüm yaşandı, başkanlık sistemine geçildi. Biz güçlü bir ülkeyiz. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini terk etmeden, kimseye boğun eğmeyeceğiz. Biz her türlü engeli aşarız, çünkü bizim mükemmel bir girişimcilik ruhumuz var. Osmanlı zamanında Fetret Devri geçirmiş, birçok badire atlatmış bir toplumuz. 1. Dünya Seferberliği yaşamış insanlarız. Ama Anadolu'yu kimseye yar etmeyiz. Ülkemiz için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. busabahmalatya.com