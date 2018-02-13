PKK/KCK operasyonu: 11 şüpheliye gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; HDP ve DBP il binalarına ve parti yöneticilerinin bulunduğu 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

PKK/KCK Terör örgütünün KCK-TY (Türkiye Yürütmesi) yapılanması içerisinde bulunan, Malatya’da terör örgütünün faaliyetlerinde bulunmakla suçlanan 12 şüpheliden aralarında HDP İl Eş Başkanı P.D. ile DBP İl Eş Başkanı M.B.’nin bulunduğu A.D, H.K, H.Ş, P.A, B.K, S.Y, H.K, A.A, K.Ş. adlı toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.,



Şüphelilerin ikametlerinde, HDP ve DBP Parti binalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, toplatma ve yasaklanma kararı olan kitap, dergi, yayına el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. busabahmalatya.com