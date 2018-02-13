Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

PKK/KCK operasyonu: 11 şüpheliye gözaltı

Malatya’da PKK /KCK Terör örgütünün yönelik malatya da yürütülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında , HDP ve DBP’li yöneticilerinde bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. 

PKK/KCK operasyonu: 11 şüpheliye gözaltı

Malatya’da PKK /KCK Terör örgütünün yönelik malatya da yürütülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında , HDP ve DBP’li yöneticilerinde bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. 

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 13:45
PKK/KCK operasyonu: 11 şüpheliye gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  (TEM) Şubesi ekiplerince  yürütülen soruşturma kapsamında; HDP ve DBP il binalarına  ve parti yöneticilerinin bulunduğu 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

PKK/KCK Terör örgütünün KCK-TY (Türkiye Yürütmesi) yapılanması içerisinde bulunan, Malatya’da terör örgütünün faaliyetlerinde bulunmakla suçlanan 12 şüpheliden aralarında HDP İl Eş Başkanı P.D. ile DBP İl Eş Başkanı M.B.’nin bulunduğu A.D, H.K, H.Ş, P.A, B.K, S.Y, H.K, A.A, K.Ş. adlı toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.,


Şüphelilerin ikametlerinde, HDP ve DBP Parti binalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, toplatma ve yasaklanma kararı olan kitap, dergi, yayına el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. busabahmalatya.com

TAHİR ÖZÇELİK

Son Güncelleme: 13.02.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
OperasyonSoruşturmaPKK /KCK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahlı kavga: 1 yaralı 
Silahlı kavga: 1 yaralı 
Minibüsçüler ve servisçilerden Zeytin Dalı Harekatı’na destek
Minibüsçüler ve servisçilerden Zeytin Dalı Harekatı’na destek
BAL’da olaylı maçın cezaları açıklandı
BAL’da olaylı maçın cezaları açıklandı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim