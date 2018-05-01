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Pide Fiyatları Değişmeyecek

Malatya’da et fiyatların artmayacağı müjdesinden sonra bir müjde de Ramazan pidesi için geldi. Pide fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını dile getiren Malatya Fırıncılar Unlu maddeler İmalat Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Ekmek aynı gram, aynı fiyat olacak” dedi.

Pide Fiyatları Değişmeyecek

Malatya’da et fiyatların artmayacağı müjdesinden sonra bir müjde de Ramazan pidesi için geldi. Pide fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını dile getiren Malatya Fırıncılar Unlu maddeler İmalat Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Ekmek aynı gram, aynı fiyat olacak” dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 09:00
Pide Fiyatları Değişmeyecek

Ramazan ayında Malatya’da et fiyatlarının artmayacağı müjdesinden sonra gözler Ramazan pidesine çevrildi. Mayıs ortasında başlayacak olan Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pide fiyatları bazı büyükşehirlerde açıklanmasından sonra Malatya’da da aynı durumun oluğ olmayacağı merak edildi. Pide fiyatlarının kaç lira olacağıyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Malatya fırıncılar Unlu Maddeler İmalat Esnaf Odası BaşkanıMehmet Büyükelçi, açıklanan pide fiyatlarının batı illerini ilgilendirdiğini söyledi.

MÜSTERİH OLSUNLAR

Pide fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını ifade eden Başkan Büyükelçi, “Malatya’da veya genellersek Doğu ve Güneydoğu’da pide fiyatları aynı olacak. Sadece Ramazan için değil normal zamanlar için de aynı. Fiyatlar ise şu anda 150 gram pide 1 TL. Ramazan ayında da pide 150 gram çıkarılırsa yine 1 TL’den satılacak. Ancak 300 gram çıkarılırsa pide fiyatları ister istemez değişir bu durum da ise fiyat 2 TL olur. Bundan başka da herhangi bir fiyat artışı olmaz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Ekmek aynı gram, aynı fiyat olacak” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Mehmet BüyükelçiRamazan Pidesi
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