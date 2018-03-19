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PEYGAMBER EFENDİMİZİN EMANETLERİ…

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesinin ortak organizasyonuyla Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret ederek trafik kurallarıyla ilgili teorik ve pratik eğitim alan yetim ve öksüz çocukları öğlen yemeğinde misafir etti.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN EMANETLERİ…

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesinin ortak organizasyonuyla Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret ederek trafik kurallarıyla ilgili teorik ve pratik eğitim alan yetim ve öksüz çocukları öğlen yemeğinde misafir etti.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 12:22
PEYGAMBER EFENDİMİZİN EMANETLERİ…

Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen etkinliğe Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile eşi Yasemin Polat, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, yetim ve öksüz çocuklar ile aile yakınları katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile eşi Yasemin Polat, yakından ilgilendikleri çocuklara hediyeler verdiler.

EMEĞİ GEÇENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN

Yetim ve öksüzlerin Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in ( SAV ) insanoğluna emanet olarak bıraktığı çok kıymetli bireyler olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bugün ki özel etkinliğimizi İHH Malatya Şubesi ile AK Parti Yeşilyurt Kadın Kollarımızla ortaklaşa yapıyoruz, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Öncelikle Çocuk Trafik Eğitim Parkımızı ziyaret eden, trafik kurallarını öğrenip katılım belgesi alan evlatlarımızla bir araya gelmek hepimiz adına onurdur, sizler her zaman yüreğimizin en özel yerindesiniz. Çünkü yetim ve öksüzler Peygamber Efendimizin emanetleridir. Çocuklarımız bizim her şeyimiz ve geleceğimizdir.Evlatlarımız kendilerini ne kadar geliştirirse, ne kadar topluma, ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olmak adına çalışır ve mücadele ederlerse geleceğimizde o denli parlak olur. Çocuklarımız için ortaya koyacağımız mücadele aslında kendimiz için yapılan bir çalışmadır. Çocuklarımız daha iyi eğitim alıyorlarsa, toplumda yardımlaşma ve paylaşma duygusunu geliştiriyorlarsa geleceğimiz aydınlık olur, bunu yapamazsak kaybeden yine biz olacağız.Yeşilyurt Belediyesi olarak bu yavrularımızın her zaman yanındayız. Malatya’da da bu yavrularımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına başta İHH olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş ve meslek örgütlerimiz var, bizlerde elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.Çocuklarımızla bir ve beraber olmaktan gurur duyuyorum.Yetim ve öksüz çocuklarımıza yönelik böylesine faydalı bir etkinlikte ortaklaşa çalışan İHH Malatya Şube ile AK Parti Yeşilyurt Kadın Kollarımıza teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

EV ZİYARETLERİMİZ BU YILDA DEVAM EDİYOR

Yeşilyurt Belediyesinin toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal belediyecilik hizmetleriyle bölgede ve ülke çapında yakından tanınan İlçe Belediyesi olduğunu aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle tüm vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerinde artık tanınan ve projeleri takip edilen bir Belediye hüviyetine kavuşmuştur. Sosyal sorumluluk hizmetlerimiz arasında ‘Keşke’ projemizin çok farklı ve anlamlı yanları vardır. Bugüne kadar 679 yetim ve öksüz yavrumuzun isteğinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan bu değerli projemizinCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülmesi bizim adımıza gurur vesilesidir. Tüm hemşerilerim adına aldığım bu kıymetli ödül bizim hizmet aşkımızın daha da artmasına neden oldu. Projemiz kapsamında bu yılda ev ziyaretlerine devam ediyoruz, ilçemizdeki yetim ve öksüz çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZIN BİR TEBESSÜMÜ BİZİ DAHA FAZLA HUZURLU YAPIYOR”

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin ise, “Ev sahipliğinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum. 1 Mart ile 31 Mayıs arası cennetin çocuklarıyla buluşma günümüzdür ancak her an onların yanında olmamız gerekiyor, onlar bizim geleceğimiz ve bereketimizdir.Çocuklarımızın yüzlerinde tebessümü gördükçe bizler daha fazla huzurlu oluyoruz, onlar gülerse dünya daha da güzelleşecektir.Rabbim onların yüzünü güldürenlerden razı olsun” şeklinde konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com 

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Hacı Uğur PolatİNSANİ YARDIM VAKFIYetim Ve öksüz çocuklarMalatya
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