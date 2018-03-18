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'PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN EMANETLERİDİR'

Çocuklarımızla bir ve beraber olmaktan gurur duyuyorum

'PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN EMANETLERİDİR'

Çocuklarımızla bir ve beraber olmaktan gurur duyuyorum

busabahmalatya
busabahmalatya
18 Mart 2018 Pazar 18:20
'PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN EMANETLERİDİR'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesinin ortak organizasyonuyla Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkını ziyaret ederek trafik kurallarıyla ilgili teorik ve pratik eğitim alan yetim ve öksüz çocukları öğlen yemeğinde misafir etti. 


Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen etkinliğe Başkan Polat ile eşi Yasemin Polat, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, yetim ve öksüz çocuklar ile aile yakınları katıldı. Başkan Polat ile eşi Yasemin Polat, yakından ilgilendikleri çocuklara hediyeler verdi. Yetim ve öksüzlerin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ( SAV )’in insanoğluna emanet olarak bıraktığı çok kıymetli bireyler olduğunu ifade eden Polat, “Çocuklarımız için ortaya koyacağımız mücadele aslında kendimiz için yapılan bir çalışmadır.

Çocuklarımız daha iyi eğitim alıyorlarsa, toplumda yardımlaşma ve paylaşma duygusunu geliştiriyorlarsa geleceğimiz aydınlık olur, bunu yapamazsak kaybeden yine biz olacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu yavrularımızın her zaman yanındayız. Malatya’da da bu yavrularımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına başta İHH olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş ve meslek örgütlerimiz var, bizlerde elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımızla bir ve beraber olmaktan gurur duyuyorum. Yetim ve öksüz çocuklarımıza yönelik böylesine faydalı bir etkinlikte ortaklaşa çalışan İHH Malatya Şube ile AK Parti Yeşilyurt Kadın Kollarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 


Yeşilyurt Belediyesinin toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal belediyecilik hizmetleriyle bölgede ve ülke çapında yakından tanınan İlçe Belediyesi olduğunu aktaran Polat, “Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle tüm vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerinde artık tanınan ve projeleri takip edilen bir Belediye hüviyetine kavuşmuştur. Sosyal sorumluluk hizmetlerimiz arasında ‘Keşke´projemizin çok farklı ve anlamlı yanları vardır. Bugüne kadar 679 yetim ve öksüz yavrumuzun isteğinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan bu değerli projemizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülmesi bizim adımıza gurur vesilesidir. Tüm hemşerilerim adına aldığım bu kıymetli ödül bizim hizmet aşkımızın daha da artmasına neden oldu. Projemiz kapsamında bu yılda ev ziyaretlerine devam ediyoruz, ilçemizdeki yetim ve öksüz çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin ise, “Ev sahipliğinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum. 1 Mart ile 31 Mayıs arası cennetin çocuklarıyla buluşma günümüzdür ancak her an onların yanında olmamız gerekiyor, onlar bizim geleceğimiz ve bereketimizdir. Çocuklarımızın yüzlerinde tebessümü gördükçe bizler daha fazla huzurlu oluyoruz, onlar gülerse dünya daha da güzelleşecektir. Rabbim onların yüzünü güldürenlerden razı olsun” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 18.03.2018 18:24
Anahtar Kelimeler:
Yetim Ve öksüzlerİHHHacı Uğur Polat
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