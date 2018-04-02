PET-SHOPLARDA BAHAR HAREKETLİLİĞİ

Bahar ayının gelmesiyle birlikte pet-shoplarda da renkli görüntüler oluştu. Çeşit çeşit hayvanların getirildiği pet-sholara vatandaşların ilgisi de bir hayli fazlalaştı. Geçen yıla nazaran bu yıl hayvan fiyatları artsa da yine de hayvan severlerin hayvanlara olan ilgisini anlatan pet-shop işletmeciliği yapan Abdullah Işık, BUSABAH’a konuşarak hayvanları bakımlarıyla ilgili bilgiler de verdi.

Bahar ayına girdiğimiz bugünlerde park ve bahçelere, evlere, villalara hayvan satışları yaptıklarını dile getiren Işık, hayvanlardan özellikle tavşan, tavus kuşu, süs tavukları, bıldırcın ile kedi ve köpek sattıklarını söyledi.

BU DÖNEM İLGİ BÜYÜK

Hayvan fiyatlarının arttığını dile getiren Işık, “Hayvanlara ilgi bu dönem çok fazla. Pet-shoplar hareketlendi. Geçen yıla göre hayvanların fiyatları arttı. Biz hayvanları dolar bazında getiriyoruz. Doların fiyatının şu anda ne kadar olduğunu sizler de biliyorsunuz. Ayrıca yem fiyatları da arttı. Hayvanlarımızın çoğunu yurtdışından getirtiyoruz. Hayvanlarımızın çoğu belgeli ve ruhsatlı. Fiyatlara bakmadan müşterilerimiz hayvanlarla çok ilgililer. Muhabbet kuşlarımızın fiyatları ortaklama 50 TL’den başlıyor, tavuk çeşitlerimizin 1,5-2 aylıkları ortalama 50 TL’den, tavşanın tanesi 50 TL, tavus kuşlarının çifti 2 bin TL, balıkların tanesi 2,5 liradan başlıyor bin TL’ye kadar balık var” şeklinde konuştu.

KUŞ VE BALIKLAR İÇİN NELER YAPILMALI?

Öte yandan Işık, hayvan bakımlarıyla ilgili de bilgiler verdi. Kuş ve balıkların bakımlarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini de ifade eden Işık, “Balıkların bakımı tüm hayvanlara göre daha kolay. Akvaryuma güzel bir filtre sistemi kurduktan sonra yılda bir defa suyu değiştirilir, günde bir defa her balık sayısı kadar balıkların gözü büyüklüğünde yem verilir. Yem çok verildiğinde balıklar hastalanır. Akvaryuma elimizi sokmamamız gerekiyor. Aksi durumda balıklar mantar hastalığına yakalanabilir. Akvaryumun temizliği de yine eller akvaryuma sokulmadan yapılmalı. Bütün kuşlarda en önemli bakım kuşları cereyanda bırakmamak. Kuşlar eğer cereyanda kalırsa anında hastalanıp ölürler. Kuşların yemleri kabukludur. Yemler kabuklu olduğu için bu yemler üflenmeli. Ayrıca kuşların suyu günlük değiştirilmeli, kumu düzenli olarak verilmelidir. Haftada bir kez parazitleri öldürmek için de spreyleri sıkmak gerekiyor. Ekstra yapacağımız şey yumurta haşlayıp vermek, sularına da birkaç damla limon damlatmak” şeklinde konuştu.

KİST, KUDUZ, PARAZİT, GENÇLİK AŞILARI VAR

Kedi ve köpek için aşının önemine dikkat çeken Işık, “Aşısı yapılmayan hayvanlar ev için zararlı. Bundan dolayı düzenli bir şekilde veteriner kontrolü altında evde hayvan beslemeniz lazım. Kedi, köpek gibi hayvanların kist, kuduz, parazit, gençlik aşıları var. Bu aşılar düzenli olarak yapılmalıdır. Aşısı yapılan kedi ve köpekler kesinlikle sağlık yönünden tehlikesizdir” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi