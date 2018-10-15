Pelitli Sulama Göleti'ne kavuştu 

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Battalgazi ilçesi Pelitli Mahallesi’nde 21 bin metreküplük tarımsal sulama göledi inşa etti. Söz konusu gölet önümüzdeki günlerde su verilmesiyle birlikte tarımsal sulama amaçlı kullanıma başlayacak.

MASKİ, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Battalgazi ilçesi Pelitli Mahallesi’nde tarımsal sulama göledi inşa çalışmalarını tamamladı.Bu kapsamda Pelitli Mahallesi’ne 835 bin TL maliyetli 21 bin metreküplük sulama göledi, 8 adet de küçük havuz inşa edildi.

"PELİTLİ’DE TARIMSAL ÜRÜN KALMAZDI"

Pelitli Mahallesi Muhtarı Bayram Tutuk,"DAP aracılığıyla böyle bir proje ortaya çıkarıldı. Gerçekten güzel bir çalışma. Bu gölet olmazsa Pelitli’de hiçbir tarımsal ürün kalmazdı. Eskiden buralarda yol bile yoktu. Ama şimdi Allah razı olsun her taraf yol, her tarafa su götürülüyor. Gece gündüz şükretsek azdır. Ekiplere teşekkür ediyorum. Çalışmalar tamamlandı. Bu projenin bize çok büyük yararları var" diye konuştu.(Bülten)