Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98395
ALTIN
228.238
DOLAR
5.7669
STERLİN
7.5598
EURO
6.6801

Pelitli Sulama Göleti'ne kavuştu 

MASKİ Genel Müdürlüğü, Pelitli Mahallesi'ne 21 bin metreküplük tarımsal sulama göleti inşa etti.Pelitli Mahallesi Muhtarı Bayram Tutuk,"Eskiden buralarda yol bile yoktu. Ama şimdi Allah razı olsun her taraf yol, her tarafa su götürülüyor. Gece gündüz şükretsek azdır" dedi.

Pelitli Sulama Göleti'ne kavuştu 

MASKİ Genel Müdürlüğü, Pelitli Mahallesi'ne 21 bin metreküplük tarımsal sulama göleti inşa etti.Pelitli Mahallesi Muhtarı Bayram Tutuk,"Eskiden buralarda yol bile yoktu. Ama şimdi Allah razı olsun her taraf yol, her tarafa su götürülüyor. Gece gündüz şükretsek azdır" dedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:25
Pelitli Sulama Göleti'ne kavuştu 

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Battalgazi ilçesi Pelitli Mahallesi’nde 21 bin metreküplük tarımsal sulama göledi inşa etti. Söz konusu gölet önümüzdeki günlerde su verilmesiyle birlikte tarımsal sulama amaçlı kullanıma başlayacak.  

MASKİ, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Battalgazi ilçesi Pelitli Mahallesi’nde tarımsal sulama göledi inşa çalışmalarını tamamladı.Bu kapsamda Pelitli Mahallesi’ne 835 bin TL maliyetli 21 bin metreküplük sulama göledi, 8 adet de küçük havuz inşa edildi.

"PELİTLİ’DE TARIMSAL ÜRÜN KALMAZDI"

Pelitli Mahallesi Muhtarı Bayram Tutuk,"DAP aracılığıyla böyle bir proje ortaya çıkarıldı. Gerçekten güzel bir çalışma. Bu gölet olmazsa Pelitli’de hiçbir tarımsal ürün kalmazdı. Eskiden buralarda yol bile yoktu. Ama şimdi Allah razı olsun her taraf yol, her tarafa su götürülüyor. Gece gündüz şükretsek azdır. Ekiplere teşekkür ediyorum. Çalışmalar tamamlandı. Bu projenin bize çok büyük yararları var" diye konuştu.(Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MASKİPelitli Sulama Göleti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaş tavuk değil palamut istiyor
Vatandaş tavuk değil palamut istiyor
Malatya'da7 kişi vefat etti
Malatya'da7 kişi vefat etti
4 milyon lira cezai işlem
4 milyon lira cezai işlem
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim