Pektaş’dan adaylık başvurusu

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya Milletvekili aday adaylık başvurusunda bulunan Abdullah Pektaş, “Ülkemiz adına hayırlı olacak bu seçimde şehrim ve ülkem için milletvekilliği adaylık başvurusunda bulunmuş bulunmaktayım” dedi.

Abdullah Pektaş’ın özgeçmişi

1968 Akçadağ doğumluyum, ilk ve ortaöğretimimi Akçadağ’da tamamladım. Ülke Ocakları Akçadağ şube başkanlığı yaptım. Malatya’nın çeşitli bölgelerinde vekil öğretmenlik yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi okudum. Evli ve 3 çocuk babasıyım.