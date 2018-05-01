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Pektaş’dan adaylık başvurusu

24 haziranda yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Malatya’dan aday adayı olan Abdullah Pektaş, seçildiği takdirde şehrim ve ülkem için çalışacağını söyledi.  

Pektaş’dan adaylık başvurusu

24 haziranda yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Malatya’dan aday adayı olan Abdullah Pektaş, seçildiği takdirde şehrim ve ülkem için çalışacağını söyledi.  

01 Mayıs 2018 Salı 17:40
Pektaş’dan adaylık başvurusu

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya Milletvekili aday adaylık başvurusunda bulunan Abdullah Pektaş, “Ülkemiz adına hayırlı olacak bu seçimde şehrim ve ülkem için milletvekilliği adaylık başvurusunda bulunmuş bulunmaktayım” dedi.

Abdullah Pektaş’ın özgeçmişi

1968 Akçadağ doğumluyum, ilk ve ortaöğretimimi Akçadağ’da tamamladım. Ülke Ocakları Akçadağ şube başkanlığı yaptım. Malatya’nın çeşitli bölgelerinde vekil öğretmenlik yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi okudum. Evli ve 3 çocuk babasıyım.            

Son Güncelleme: 01.05.2018 18:16
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Pektaş
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