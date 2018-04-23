Pedallar Kitap İçin Çevrildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ile Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleşen bisiklet turu etkinliğinde bisiklet severler şehir içinde bisiklet turu attı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte yaklaşık 50 sporcu “Bisikletten İn Kitap Oku” sloganları atarak hem farkındalık oluşturdu hem de vatandaşları kitap fuarına davet etti. Büyükşehir Belediyesi önünde bir konuşma yapan Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici , “Bizler Malatya bisiklet ve doğa sporları Kulübü olarak Malatya'da bisiklet gelişimini ve farkındalığı sağlamak için bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler içerisinde yaklaşık 10 yıldır bulunuyoruz. Ve bulunmaya da devam edeceğiz. Bu fırsatı bize verdiği için Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş’ ve Genel Sekreterimize de çok çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın ise, “Malatya valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Kitap Fuarımıza yaklaşık olarak 400 yayınevi ve 300 yazar katılacak. Fuarımızda kültürel etkinliklerin yanında aynı zamanda da sosyal etkinlikler de düzenlenmekte. Bugün bu kapsamda burada düzenlemiş olduğumuz bisiklet turunu bisiklet ve doğa sporcuların kulübü ile beraber düzenliyoruz. Bu etkinliğimize destek sağlayan kulübümüze ve Başkanına teşekkür ediyorum. Kitap Fuarı ile ilgili genel organizasyonu ile ilgili ciddi anlamda desteklerini sağlayan Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum” dedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan da Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sportif faaliyetlere inanılmaz destekler verdiklerinin altını çizerek, “Malatya'da bisiklet yollarını kat kat arttırdık ve daha da arttıracağız. Yaşam ve Spor Merkezimiz var. Kernek’te külliyemiz var her tarafa mümkün olduğu kadar spor tesisleri açmaya çalışıyoruz, fitness salonları açmaya çalışıyoruz. Yüzme sporunun yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Kitap Fuarı zihinsel faaliyetlerimizin en önemli parçalarından bir tanesi. Okumak faaliyeti hem insanın ruhunu şekillendiriyor hem bedenini hem de insana inanılmaz bir mutluluk veriyor. Bunun dışında satranç faaliyetlerimiz var, daha nice sayamayacağımız zihinsel faaliyetlerimize desteklerimiz bulunmakta. Sanatın hemen hemen her dalında kültürel faaliyetlerimiz bulunmakta ve biz bunları Malatya halkı ile buluşturuyoruz. Bu sene kentin ileri gelenleri ile istişare ederek Kitap Fuarının ana formatını ‘Ah Kudüs’ olarak belirledik. Neden ah Kudüs? Çünkü insanlığın umuda ihtiyacı var. Bizim aziz milletimiz bu insanların umudu olmuş durumda” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bisikletçiler bisikletlerine binerek şehir turu attı.

Öte yandan bu yıl 7.’si düzenlenecek olan Malatya Kitap ve Kültür Fuarı 28 Nisan Cumartesi günü saat 11:00’da açılacak.