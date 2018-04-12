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PAZARCININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Kayısının bu yıl erken çiçek açtığı Malatya’da kayısı çağlası tezgahlardaki yerini almaya başladı. Pazarcının yüzünü güldüren kayısı çağlasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

PAZARCININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Kayısının bu yıl erken çiçek açtığı Malatya’da kayısı çağlası tezgahlardaki yerini almaya başladı. Pazarcının yüzünü güldüren kayısı çağlasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:41
PAZARCININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Dünya kayısı başkenti ve kuru kayısı ihracatında bir numara olan Malatya’da tezgahlar bu yıl erkenden yeşile boyandı. İçinde barındırdığı mineral ve vitaminlerle sağlık dostu olduğu bilinen kayısının bu yıl erken çıkmasıyla birlikte hem vatandaşın hem pazarcının yüzü güldü. Erken çıkan çağla için vatandaşlar tezgahlara akın etti. Ancak vatandaşlar kilosu 5 ile 10 TL arasında satılan çağlanın fiyatını pahalı buldu. Tezgahları süsleyen çağla meyveler arasında en çok satılan ürün oldu.

Kayısının erken çıkması üreticinin de yüzünü güldürdü. Erken hasat yapacak olan üreticiler bu yıl kayısının çok olmasından umutlu olduğunu söyledi.

Vatandaşların çağlaya ilgisinden memnun olduklarını ifade eden esnaf Ali Aydın, kayısıdan bu yıl umutlu olduklarını dile getirdi. Esnaf Nihat Erbaş ise fiyatların kısa zaman içinde düşeceğini belirterek, Malatya’da en çok kayısının tüketildiğini aktardı. Kayısının sağlık açısından çok faydalı olduğunu kaydeden Erbaş, vatandaşları kayısı yemeye davet etti.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya KayısıKayısı çağlası Pazar TezgahındaNihat Erbaş
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