“PAZAR TATİLİ PROBLEMİ, KANAYAN YARAMIZ”

Malatya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten sonra neler konuşulduğunu BUSABAH gazetesine anlatan Malatya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Toptaş, pazar tatili problemleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Battalgazi Belediyesinin yeni hizmet binasına taşınmasından sonra Başkan Selahattin Gürkan’a bir ‘hayırlı olsun’ ziyareti düzenlediklerini dile getiren Başkan Toptaş, ziyaretlerinin gecikmeli olduğunu ifade etti.

Ziyaretlerinin neden gecikmeli olduğunu söyleyen Başkan Toptaş, “Çünkü bizim ve diğer esnaf odalarının seçimleri oldu ve bu nedenle de bu ziyaretimiz aksadı. Bir fırsatını bulup Sayın Başkanımızı Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Belediyemizi gezdik. Gerçekten devasa ve harika bir hizmet binası olmuş. Malatya’ya böyle güzel bir eser kazandırdığı için ben Yönetim Kurulum adına Sayın Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyorum. Başkanımız esnaflarımızla alakalı her sorunumuzda daima yanımızda oldu ve olmaya da devam ediyor. Gerek açılışlarımızda olsun gerek etkinlerimizde olsun Başkanımıza çok rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Sorunlarımızı bir şekilde çözüyoruz” diye konuştu.

BUNA ÇÖZÜM BULACAĞINA İNANIYORUM

Berber ve kuaförlerin en büyük sorunu olan Pazar tatili hakkında kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Toptaş, şunları kaydetti:

“Berber ve kuaförlerin bir gün tatil yapması için Sayın Başkanımız bu konuda bizlere destek veriyor zaten. Pazar tatili Bakanlar Kurulu’nda çıkan bir karar. Federasyonumuzun Ankara’da 2-3 ay sonra bir kurulu olacak. Ben o kurulda 122 odaya çağrıda bulunacağım. Gerekirse Federasyon Başkanımız ve 122 oda başkanlarıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep edip edeceğiz. Olumlu ya da olumsuz bu sorunu bir an önce ortadan kaldırmak için çalışacağız. Böyle de bir çalışmam var. Eminim ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın berber ve kuaförlerin bu sıkıntısını bilmiyor. Eğer Cumhurbaşkanımıza bu konuyu iletirsek bu probleme mutlaka bir çözüm bulacaktır diye düşünüyorum. Bu problem bizim kanayan bir yaramız. Buna çözüm bulacağına inanıyorum.”