PARKMETRE UYARISI

Malatya Büyükşehir Belediyesi denetiminde olan parkmetre ile ilgili yaşanan ödeme sıkıntıları ile ilgili açıklamalarda bulunan Şirket yetkilisi Resul Özbey, “Araç alım ve satımı yapacak vatandaşların yarın herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için mutlaka şirketimize gelerek veya sahada bulunan personelimize müracaat ederek borçlarını mutlaka sorgulatmalılar. Plakaya çıkan borç icraya verildiğinde istenmeyen mağduriyetlerden dolayı araç sahipleri sıkıntıya düşebilirler. Özellikle araçlarını satacak vatandaşlarımız borçlarını kapatmalı, alacak vatandaşlar ise mutlaka borcu olup olmadığını sorgulatmalılar " diye konuştu.

Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla parkmetre görevlileri, bayan sürücülere karanfil verdi. busabahmalatya.com