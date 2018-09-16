Parkmetre değil, otopark istiyoruz

Malatya'da parkmetre uygulaması Malatya Belediyesi tarafından 1 Mart 2012 tarihinde başlatılmıştı. Bu uygulama Malatya Belediyesi tarafından ana cadde ve sokaklarda trafik ve park anlamında rahatlama sağlaması amacıyla hayata geçirilmişti ancak şimdi Malatyalılar parkmetre uygulamasını istemiyor. Vatandaş parkmetre yerine otopark istiyor.

Cemal Akın’ın belediye başkanlığı döneminde son verilen Parkmetre, Ahmet Çakır’ın belediye başkanı döneminde yeniden başlatılmıştı. Malatya’da; trafik, otopark gibi sorunların yanına parkmetre cezalarının da eklenmesi vatandaşları bezdirdi. Hatta parkmetre borcu yüzünden icraya verilenler bile oldu.

MAHKEME NE KARAR VERECEK?

Şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda uygulanmakta olan parkmetre uygulaması, parkmetre borcu nedeniyle icralık olan bir vatandaş tarafından yargıya taşındı. Mahkemelik olan parkmetre uygulaması, mahkemenin vereceği karara kadar devam edecek. Malatya İdare Mahkemesi’nin parkmetre konusunda nasıl bir karar vereceği şimdiden merakla bekleniyor.

ŞİMDİNİN SORUNU DEĞİL!

Recep Eyüp adlı vatandaş, “Park sorunu var bu ülkede. Parkmetrede paralar kime gidiyor. Eğer Malatya Büyükşehir Belediyesi kazanacaksa tamam ama başka biri kazanacaksa orada endişelerim var. Malatya'da araçları park edecek yer yok. Bu şimdinin sorunu değil, yılların sorunu. Otopark yaparak, otopark sorununu çözmedikleri takdirde bu sorunlar böyle devam eder gider. Şimdi benim çarşıdan 5 dakikalık işim var geldim, aracımı park ettim, bu uygulama olmazsa daha çok karışıklık olur. Otopark sorunu bugünkü sorun değil. Geçmişte buralar imar edilirken otopark yerleri düşünülseydi, bu sorun olmayacaktı. Şimdi yeni yapılan imar alanlarında bu hataları yapmasınlar. Şimdi burada her yere bina yapılmış ama hiç otopark yeri düşünülmemiş. Parkmetrenin ortadan kaldırılması için önce şehir merkezine 5-6 tane otopark şart. Bu otoparkları yapmadıkları takdirde bu uygulama şimdilik iyi. Ben çarşıya geliyorum mecburen aracımla geliyorum. Gelirken de aracımı nereye park edeceğimi düşünüyorum. Bu uygulama bir yönden bir çözüm. Yoksa getirecek burada gelişigüzel park edecekler” şeklinde konuştu.

“3-5 TANE OTOPARK YAPIN”

Yunus Poyraz ise, “Parkmetre uygulaması bazılarına rant sağlamak için yapılan bir iş. Arabayı nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Otopark otoparktır. İşletme ise yok. Bir gün biri alıyor, bir gün birine devrediliyor. Saçma bir sistem. Parkmetre devam etmemeli. Onun yerine otoparklar yapılmalı. Belediye yapıyorsa belli noktalara 3-5 tane otopark yapsın. Yani şu dükkanın suçu yok. Şimdi ben buraya arabayı bıraktım gittim. Buraya gelen müşteri aracını buraya park edemiyor yazık bu esnafa. Parkmetre yasal değil, belediye kendi bütçesine katkı sağlıyor bu yöntemle. Otoparkların da hepsi dolu olduğu için mecburen bırakıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İCRALIK OLAN YAKINLARIMIZ OLDU

“Parkmetre iyi bir uygulamam değil” diyen İlhan Ataş da, “Parkmetre uygulaması iyi bir uygulama değil. Parkmetreden yüzünden icralık olan yakınlarımız oldu. Parkmetre doğru değil; otopark yapılmalı, bir tanede değil, şehir merkezine 6-7 tane büyük otoparklar yapılmalı” sözlerine yer verdi.