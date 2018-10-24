Pancar hasadı başladı

Boztepe Recai Kutan Barajı ile birlikte Yazıhan Ovasında 90 bin dekar alan suyla buluştu. Daha önceleri hiçbir ürün ekilmeyen alanlara, suyun gelmesi ile birlikte pancar başta olmak üzere bir çok ürün ekiliyor. 20 bin dekara dikilen şeker pancarında ise hasat dönemi başladı. İlçeye bağlı Boyaca mahallesindeki hasat işlemlerini takip eden Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Boztepe Barajından suyun gelmesi ile 120 bin dekarlık alanın 90 bin dekarının sulandığını belirtti. 2018 yılı pancar ekiminde 20 bin dekar alana ekim yapıldığını kaydeden Başkan Öztürk, bu alana yaklaşık 150- 170 bin ton pancar ekildiğini ve bugün itibariyle hasadın başladığını söyledi. Yazıhan ilçesinde elde edilen şeker pancarının Malatya Şeker Fabrikası işleme kapasitesisin yarısını karşılayacağını dile getiren Öztürk, “Ekonomik olarak da Yazıhan ve Malatya’ya katkı sağlayacaktır. Bu arazilerin çoğu su gelmeden önce boş duruyordu. Şuan her yer yeşil ve ürün ekimi gerçekleştirilmiş vaziyette” şeklinde konuştu.

Pancar hasadının çiftçilere ve üreticilere hayırlı olmasını dileyen Öztürk, “Tahminen dekar başına 1500 -2000 TL arasında gelir getireceği belirtiliyor” diye konuştu.

Başkan Öztürk, biçerdöverin giremediği bazı bölgelerde ise işçilerin hasat yaptığını anımsatarak, “Bu alanlarda işçilik olduğu için maliyet çalışması artıyor. Artık tarımda makineleşmenin günümüzde çok önemli olduğunu burada da görüyoruz” ifadelerine yer verdi.