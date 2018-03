PALANDÖKEN'DEN ÖNEMLİ TAVSİYE!

Yüksek stant kiraları yüzünden, Malatya kayısısı gibi ülke genelindeki yöresel ürünlerin yeterince tanıtım imkanı bulamadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yöresel ürünlerin tanıtımı için düzenlenen etkinliklerde esnaftan alınan stant kiraları kaldırılmalı. Aksi takdirde hasılatını çıkaramayan esnaf, tanıtım günlerine gidemiyor” dedi.

Hemşehri dernekleri tarafından büyükşehirlerde düzenlenen yöresel ürünlerin tanıtım günlerinde esnaftan yüksek oranlarda stant ücretlerinin talep edilmesinin doğru olmadığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde organize edilen yöresel ürünlerin tanıtım günlerinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen esnafımız iki üç günlüğüne kiraladığı stantlara yüksek meblağlar ödüyor. Zaten şehir dışına çıkarak masrafa giren esnaf ve sanatkar, stant kirasını çıkarmak için ürünlerin fiyatını artırmak zorunda kalıyor. Ancak ürünlerin fiyatı artınca vatandaş talep göstermiyor ve bu kez ürünler elde kalıyor. Vatandaş yöresel ürünü tanıyamıyor, esnaf da satış yapamıyor. Esnaf kâr edemeyince bir sonraki etkinliğe katılamıyor ve tanıtım eksik kalıyor” diye konuştu.



“HER BÖLGENİN FARKLI BİR YÖRESEL ÜRÜNÜ VAR”

Her bölgenin farklı yöresel ürünleri olduğunu anlatan Palandöken, “Türkiye, coğrafi özellikleri bakımından çeşitlilik gösterdiği için her bölgenin kültürü ve yöresel ürünleri farklılık gösteriyor. Rize’nin çayı, Isparta’nın gülü, Malatya’nın kayısısı, İzmir’in üzümü, Gümüşhane’nin pestili, Trabzon’un tereyağı gibi birçok yöresel ürün Türkiye için büyük bir zenginlik kaynağı. Bu ürünlerimizin hem ülke içinde hem de ülke dışında tanıtımı çok önemli. Büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, köylerine bile gidecek vakit bulamazken yöresel ürünleri maalesef tanıyamıyor. Bu yöresel ürünlerin tanıtımı için özellikle belediyeler ile diğer kamu kurumları tarafından tahsis edilen yerlerde hemşehri dernekleri tarafından düzenlenen organizasyonlar çok etkili bir yöntem. Esnafımız bu tür tanıtım günlerinde kazandığı müşterilerine daha sonra sürekli satış yapabiliyor. Türkiye’nin her yerinden sipariş alıp, kargoyla ürünlerini gönderebiliyor. Ancak yöresel ürünlerin tanıtım için organize edilen yerlerde esnaf ve sanatkarın açtığı stantların kiraları düşürülmeli. Esnaf kar edebilmeli ki bir sonraki sene de tanıtımlar devam etsin. Yöresel ürünlerimizin hem iç pazarda hem de dış pazarda tanınıp satılabilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için gerekirse bu tanıtımlarda stant ücreti alınmamalı” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com