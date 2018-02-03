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ÖZNUR ÇALIK: “MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”

Hakkari Çukurca'da meydana gelen hain terör saldırısında Malatyalı olan  Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan şehit düştü.

ÖZNUR ÇALIK: “MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”

Hakkari Çukurca'da meydana gelen hain terör saldırısında Malatyalı olan  Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan şehit düştü.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 11:24
ÖZNUR ÇALIK: “MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”

Konuyla ilgili taziye mesajı yayınlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık üzüntüsünü dile getirdi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan için taziye mesajı yayınlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Aziz Şehidimize Allah’tan rahmet dilerim. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehidimizin mekanını cennet, makamını âli eylesin.Bu kahraman milleti yıldırabileceklerini sanan hainler hiç bir zaman emellerine ulaşamayacaktır. Şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızın topraklarından bu hainleri silinceye kadar mücadelemiz devam edecektir.Allah vatan toprağında ve sınırların güvenliğini korumak amacıyla başlatılan sınır ötesi harekatlarda terörle mücadele eden kahramanların yardımcısı olsun, teröristleri ve destekçilerini kahreylesin” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ŞEHİTMalatyaAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık
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