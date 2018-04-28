Özlük Hakları Her Geçen Eriyor!

Her yıl nisan ayının son cumartesi gününü “Dünya Veteriner Hekimler Günü” olarak kutlanmasını kararlaştırması ile birlikte 2000 yılından günümüze kadar bugün Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanyor. Dünya Veteriner Hekimler Günü münasebetiyle dün odada Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı bir basın açıklaması yapan Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya Veteriner Hekimleri Günü, her yıl farklı bir tema çerçevesinde kutlandığını hatırlatan Başkan Özdemir, 2018 yılı için belirlenen temanın ise‘sürdürülebilir kalkınmada; geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini iyileştirmedeki Veteriner Hekimlik mesleğinin rolü’ olduğunu söyledi.

TALEP ARTACAK

Veteriner hekimlerin çalışmalarından bahseden Başkan Özdemir, “Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9.7 milyar kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir ve buna bağlı olarak hayvansal proteine olan talep artacaktır. Veteriner hekimler hayvan hastalıklarını önleyerek ve kontrol ederek, yeterli ve güvenli,yüksek kaliteli gıdaların elde edilmesinde, insanların ve hayvanların sağlığını ve refahını iyileştirmede önemli bir rol oynarlar. Veteriner hekimler, sürdürülebilir ve verimli hayvancılık üretim sistemlerinin gelişimini sağlayarak, gelecek nesiller için yeterli ve sağlıklı kaynakların oluşturulmasına katkıda bulunurlar. Ve bu çalışmalarla, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadırlar” diye konuştu.

AİLELERİN SİGORTASI

Gıda güvenliğinin temel öğesinin veteriner hekimler olduğunu kaydeden Başkan Özdemir, “Kırsalda yaşayan ve tarımla uğraşan ailelerin temel gelir kaynağı hayvancılıktır. Hayvanlar, tarımla uğraşan ailelerin sigortasıdır. Yaşanan tarımsal krizlerde, ailenin yeniden üretime devam edebilmesi için önemli bir mali kaynak oluşturur. Ve ailenin yeniden üretimini sürdürmesini, geçimini sağlamasını ve ekonomiye katkı sunmaya devam etmesini sağlar.Bu gün, dünyanın temel sorunlarından birisi de, güvenli gıdaya ulaşma konusunda yaşanan sıkıntılardır. Güvenli gıda, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir paydaşıdır. Gıda güvenliğinin temel öğesi de veteriner hekimlerdir. Veteriner hekim olmadan sürdürülebilir bir gıda güvenliğinin sağlanması mümkün değildir.Çünkü gıda kaynaklı risklerin yüzde 90’ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 62’si de hayvan kökenli zoonoz hastalıklardır. Bundan dolayı, sağlıklı hayvan yetiştirmeden sağlıklı gıda üretilemez. Burada tek yetkili ve sorumlu meslek veteriner hekimlerdir” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ RİSKLER ORTAYA KOYMAKTA

“Sürdürülebilir bir gıda güvenliğinin tesis edilebilmesi için, hayvansal üretim sürecinin, çiftlikten başlayarak sofraya ulaşıncaya kadar devam etmesi zorunludur” diye konuşan Başkan Özdemir, şunları ifade etti:

“Ve veteriner hekimlerin, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, hiçbir etki altında kalmadan, özgür iradeleri ile karar verebilecekleri bir ortamda çalışmalarına imkan sağlanması gerekir. Gelişmiş dünya ülkelerinde, gıda güvenliği ve veteriner hekimlik hizmetleri birlikte ele alınmaktadır. Ve her türlü etkiden bağımsız olacak şekilde oluşturulmuş yetkili bir merkezi otorite ve buna bağlı taşra teşkilatı ile bu görevler yürütülmektedir.Ülkemizde, veteriner hizmetleri ve gıda güvenliğinden sorumlu yetkili otorite, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yer alan ‘Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’dür. Ancak, bu genel müdürlüğe doğrudan bağlı bir taşra teşkilatı yoktur. Veteriner Hizmetleri ve gıda güvenliği hizmetleri Bakanlığın İl Müdürlüğü bünyesinde ayrı şube müdürlükleri sorumluluğunda yürütülmektedir. Bu durum, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği konularında önemli riskler ortaya koymaktadır.”

UZMANLIK EĞİTİMİNDEN MAHRUM BIRAKILDILAR

Veteriner hekimlerin özlük haklarından da bahseden Başkan Özdemir, “Veteriner hekimler, hayvancılık alanında verdikleri hizmetlerle ve gıda güvenliği konusunda üstlendikleri sorumluluklarla, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadırlar.Veteriner hekimler, yürüttükleri bu önemli ve zorlu hizmetlere rağmen, hizmetlerinin karşılığını ve toplumda hak ettiği yeri alamamıştır. Kamuda görev alan veteriner hekimlerin özlük hakları her geçen gün erimektedir.Veteriner hekimler 30 yıldır uzmanlık eğitiminden mahrum bırakılmışlardır.6343 sayılı meslek kanunu 1954 yılında çıkarılmış bir kanun olup, günün şartlarına cevap verememektedir. Bu kanunla ilgili değişiklik teklifi yıllardır Bakanlıkta beklemektedir” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi