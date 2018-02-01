ÖZHÜSREV GÜVEN TAZELEDİ

Malatya Kuyumcular ve Saatçiler Odası’nın Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Oda’nın kendi binasında düzenlenen Genel Kurul’a MESOB Başkanı Şevket Keskin, İl Ticaret Müdürü Ahmet Demirbağ, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, oda başkanları ve oda üyeleri katıldı.

Divan Başkanlığına seçilen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Genel Kurul’da “Zeytin Dalı Harekatı”yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞARILI OLACAKLARINA İNANIYORUZ

Başkan Keskin, “15 Temmuz’da gece nöbette, gündüzleri ise işinin başında olan esnaf ve sanatkar camiası olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’e yönelik olarak başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı’nı sonuna kadar destekliyoruz. Mehmetçiğimizin zaferle döneceğine inanıyor ve dua ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizde cepheye giden 2 tane liderimiz vardır, bunlardan birisi Mustafa Kemal Paşamız ve diğeri ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Türkiye’nin hak ve hukukunu koruyan ve dünyanın karşısında dimdik duran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve komutanlarımızın bu harekatı başarıyla sonuçlandıracaklarını yürekten istiyor ve yürekten başarılı olacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

KUYUMCU ESNAFI BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE

Genel kurulda mevcut Başkan Murat Özhüsrev tek liste ile yeniden aday oldu. Özhüsrev, kuyumcu esnafının birlik ve beraberlik içinde olduğunu ifade ederek, genel kurula katılan oda üyelerine teşekkür etti. (Bülten) busabahmalatya.com