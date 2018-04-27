“Özgürlüğümüze İpotek Koymuşlar”

Kaleli vatandaşlar ulaşım sıkıntısı çektiklerini belirtiyor. Minibüslerin çok geç geldiğini belirten vatandaşlar, bağ-bahçe zamanı olduğunu ve işçilerin minibüs sıkıntısından dolayı gelemediklerini söyleyerek, mağdur olduklarını ifade ettiler.

Kale ilçesinden merkeze gelmek isteyenler ve merkezden Kale’ye gitmek isteyenler minibüs sıkıntısı çekiyor. Vatandaşlardan Hayrullah Temur, “Bir kişi 2 minibüs almış, bu minibüsler saat başı çalışıyor. Firmalar Kale’deki yolcuları almıyor; neden olarak da ceza aldıklarını söylüyorlar” dedi.

“MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN”

Temur, hastası olan, acil işi olan kişilerin merkeze gelemediklerini, mağdur olduklarını ifade etti. “Özgürlüğümüze ipotek koymuşlar” diyen Temur, “Önceki zamanlarda herkes istediği zaman şehir merkezine gidebiliyordu. Bu sıkıntımızı Kale Belediye Başkanımıza söyledim ve Başkan da bana, ‘Bu sıkıntı bizden kaynaklanmıyor, ayrı bir birim kurulmuş ve cezaları yazan da bu birim’ dedi. Buradan yetkililere, Valiliğe sesleniyorum; Mağduriyetimiz giderilsin, buna bir çözüm bulunsun” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi