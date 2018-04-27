Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107011
ALTIN
171.802
DOLAR
4.0547
STERLİN
5.6034
EURO
4.8938

“Özgürlüğümüze İpotek Koymuşlar”

Kale’de ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, söz konusu mağduriyetlerin giderilmesini bekliyor. Kaleli Hayrullah Temur, “Özgürlüğümüze ipotek koymuşlar” diyerek yaşasan sıkıntıların boyutunu anlattı.

“Özgürlüğümüze İpotek Koymuşlar”

Kale’de ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, söz konusu mağduriyetlerin giderilmesini bekliyor. Kaleli Hayrullah Temur, “Özgürlüğümüze ipotek koymuşlar” diyerek yaşasan sıkıntıların boyutunu anlattı.

27 Nisan 2018 Cuma 11:11
“Özgürlüğümüze İpotek Koymuşlar”

Kaleli vatandaşlar ulaşım sıkıntısı çektiklerini belirtiyor. Minibüslerin çok geç geldiğini belirten vatandaşlar, bağ-bahçe zamanı olduğunu ve işçilerin minibüs sıkıntısından dolayı gelemediklerini söyleyerek, mağdur olduklarını ifade ettiler.

Kale ilçesinden merkeze gelmek isteyenler ve merkezden Kale’ye gitmek isteyenler minibüs sıkıntısı çekiyor. Vatandaşlardan Hayrullah Temur, “Bir kişi 2 minibüs almış, bu minibüsler saat başı çalışıyor. Firmalar Kale’deki yolcuları almıyor; neden olarak da ceza aldıklarını söylüyorlar” dedi.

“MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN”

Temur, hastası olan, acil işi olan kişilerin merkeze gelemediklerini, mağdur olduklarını ifade etti. “Özgürlüğümüze ipotek koymuşlar” diyen Temur, “Önceki zamanlarda herkes istediği zaman şehir merkezine gidebiliyordu. Bu sıkıntımızı Kale Belediye Başkanımıza söyledim ve Başkan da bana, ‘Bu sıkıntı bizden kaynaklanmıyor, ayrı bir birim kurulmuş ve cezaları yazan da bu birim’ dedi. Buradan yetkililere, Valiliğe sesleniyorum; Mağduriyetimiz giderilsin, buna bir çözüm bulunsun” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
KaleHayrullah TemurUlaşım Sıkıntısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerine Kim Geçecek?
Yerine Kim Geçecek?
Alacakapı’da Sıcak Asfalt Döküldü
Alacakapı’da Sıcak Asfalt Döküldü
Öğrenciler Şehitliği Ziyaret Etti
Öğrenciler Şehitliği Ziyaret Etti

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim