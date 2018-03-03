Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035

“ÖZELLİKLE KADINLAR BU KONUDA MAĞDUR”

“Okuma Yazma Seferberliği” programı kapsamında okuma yazma bilmeyenleri ziyaret eden ve onları ikna eden Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, bugüne kadar şartları uygun olmamış, okumaya fırsat bulamamış kişilerin okuma yazma öğrenmesinin projenin amacı olduğunu dile getirerek, “Özellikle kadınlar bu konuda mağdur” dedi.

“ÖZELLİKLE KADINLAR BU KONUDA MAĞDUR”

“Okuma Yazma Seferberliği” programı kapsamında okuma yazma bilmeyenleri ziyaret eden ve onları ikna eden Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, bugüne kadar şartları uygun olmamış, okumaya fırsat bulamamış kişilerin okuma yazma öğrenmesinin projenin amacı olduğunu dile getirerek, “Özellikle kadınlar bu konuda mağdur” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Mart 2018 Cumartesi 12:03
“ÖZELLİKLE KADINLAR BU KONUDA MAĞDUR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Okuma Yazma Seferberliği” programı kapsamında dün Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi’nde bulunan okuma yazma bilmeyenlere ikna ziyaretleri başladı. Ziyarette Vali Ali Kaban’ın Eşi Neriman Kaban, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, sınıf öğretmenleri yer aldı.

İlk etapta okuma yazma bilmeyen 54 yaşındaki Müyesser Erdoğan’ın evi ziyaret edildi. Müyesser Erdoğan’ın ilk kursiyerleri olacağını dile getiren Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, Cumhurbaşkanı ve eşlerinin himayelerinde başlatılan okuma yazma kurslarının başladığını söyledi.

PAZARTESİ EŞ ZAMANLI BAŞLAYACAK

Projenin güzel bir proje olduğunu dile getiren Kaban, “Bugün ilk olarak sizinle başlıyoruz. Sizi kurslarımıza davet ediyoruz. Bilmiyorum daha önce böyle bir kursa katıldınız mı ama pazartesinden itibaren tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlayacak kurslarımızda sizleri aramızda görmek istiyoruz. Evdeki ilk kursiyerimiz Müyesser Hanım oldu. Bugüne kadar şartları uygun olmamış, okumaya fırsat bulamamış kişilerin okuma yazma öğrenmesi projenin amacıdır. Özellikle kadınlar bu konuda mağdur. Onlara yeniden bu hizmetten faydalanmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşleri hanımefendinin başlatmış olduğu bu proje çok güzel bir proje. Biz de elimizden geldiğince okuma yazma bilmeyenleri hem ikna edeceğiz hem de projenin devamını sağlayacağız. Bırakmalarına fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

KURS MAYIS AYINDA SONA ERECEK

Tek bir kursiyer de olsa ona öğretmen vereceklerini ifade eden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da, “Kursu bitirenler birinci kademe okuma yazma belgesi alacaklar. Ondan sonra da 2’nci kademe için de eğitim vereceğiz. Yani daha sonra kursiyerlerimiz ilkokuldan mezun olacak, resmi diplomasını alacak.  Pazartesi günü de inşallah bu kurslarımızı okullarımızda da başlatmış olacağız. Sayın Valimiz ve Hanımefendinin katılımıyla okullarımızda programı başlatmış olacağız.  Bu kampanya çerçevesinde gerekirse bir öğrenci dahi olsa o öğrenciye bir öğretmen görevlendireceğiz. Bunu taşrada özellikle okullarımızın olmadığı küçük yerleşim yerlerinde yapacağız. Öğretmen olmadığı zaman ücretli öğretmen veya emekli öğretmenlerimizi de görevlendirebileceğiz. Nerede kursiyer varsa orada en yakın okulumuz, halk eğitim merkezimiz, olmadı evlerde ve camilerde dahi eğitim verebileceğiz. Bu kursumuz çok uzun sürmeyecek, mayıs ayı içerisinde okuma yazma kursu sona erecek” şeklinde konuştu.

KARDEŞLERİM OKUDU; BENİ GÖNDERMEDİLER

Niçin okuma yazma öğrenemediğini anlatan 54 yaşındaki Müyesser Erdoğan ise, “Ben bundan sonra okuyup doktor olmayacağım. Köydeydik.  Babamlar okutmadı. Okula bir gün gittim, bir daha gitmedim. Kardeşlerim okudu ama beni göndermediler. Şu anda okumayı öğrenmeye de çalışacağım. 4 çocuğum var. Okuyan çocukların var. Bir oğlum veteriner, bir oğlum komiser yardımcısı” dedi.  MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Busabah MalatyaMalatya Valisi Ali KabanNeriman Kaban
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MALATYA'DA KELLE PAÇA
MALATYA'DA KELLE PAÇA
MEHMETÇİK İÇİN KAN VERDİLER
MEHMETÇİK İÇİN KAN VERDİLER
DURUŞMA 27 NİSAN TARİHİNE ERTELENDİ
DURUŞMA 27 NİSAN TARİHİNE ERTELENDİ

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim