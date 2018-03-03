“ÖZELLİKLE KADINLAR BU KONUDA MAĞDUR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Okuma Yazma Seferberliği” programı kapsamında dün Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi’nde bulunan okuma yazma bilmeyenlere ikna ziyaretleri başladı. Ziyarette Vali Ali Kaban’ın Eşi Neriman Kaban, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, sınıf öğretmenleri yer aldı.

İlk etapta okuma yazma bilmeyen 54 yaşındaki Müyesser Erdoğan’ın evi ziyaret edildi. Müyesser Erdoğan’ın ilk kursiyerleri olacağını dile getiren Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, Cumhurbaşkanı ve eşlerinin himayelerinde başlatılan okuma yazma kurslarının başladığını söyledi.

PAZARTESİ EŞ ZAMANLI BAŞLAYACAK

Projenin güzel bir proje olduğunu dile getiren Kaban, “Bugün ilk olarak sizinle başlıyoruz. Sizi kurslarımıza davet ediyoruz. Bilmiyorum daha önce böyle bir kursa katıldınız mı ama pazartesinden itibaren tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlayacak kurslarımızda sizleri aramızda görmek istiyoruz. Evdeki ilk kursiyerimiz Müyesser Hanım oldu. Bugüne kadar şartları uygun olmamış, okumaya fırsat bulamamış kişilerin okuma yazma öğrenmesi projenin amacıdır. Özellikle kadınlar bu konuda mağdur. Onlara yeniden bu hizmetten faydalanmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşleri hanımefendinin başlatmış olduğu bu proje çok güzel bir proje. Biz de elimizden geldiğince okuma yazma bilmeyenleri hem ikna edeceğiz hem de projenin devamını sağlayacağız. Bırakmalarına fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

KURS MAYIS AYINDA SONA ERECEK

Tek bir kursiyer de olsa ona öğretmen vereceklerini ifade eden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da, “Kursu bitirenler birinci kademe okuma yazma belgesi alacaklar. Ondan sonra da 2’nci kademe için de eğitim vereceğiz. Yani daha sonra kursiyerlerimiz ilkokuldan mezun olacak, resmi diplomasını alacak. Pazartesi günü de inşallah bu kurslarımızı okullarımızda da başlatmış olacağız. Sayın Valimiz ve Hanımefendinin katılımıyla okullarımızda programı başlatmış olacağız. Bu kampanya çerçevesinde gerekirse bir öğrenci dahi olsa o öğrenciye bir öğretmen görevlendireceğiz. Bunu taşrada özellikle okullarımızın olmadığı küçük yerleşim yerlerinde yapacağız. Öğretmen olmadığı zaman ücretli öğretmen veya emekli öğretmenlerimizi de görevlendirebileceğiz. Nerede kursiyer varsa orada en yakın okulumuz, halk eğitim merkezimiz, olmadı evlerde ve camilerde dahi eğitim verebileceğiz. Bu kursumuz çok uzun sürmeyecek, mayıs ayı içerisinde okuma yazma kursu sona erecek” şeklinde konuştu.

KARDEŞLERİM OKUDU; BENİ GÖNDERMEDİLER

Niçin okuma yazma öğrenemediğini anlatan 54 yaşındaki Müyesser Erdoğan ise, “Ben bundan sonra okuyup doktor olmayacağım. Köydeydik. Babamlar okutmadı. Okula bir gün gittim, bir daha gitmedim. Kardeşlerim okudu ama beni göndermediler. Şu anda okumayı öğrenmeye de çalışacağım. 4 çocuğum var. Okuyan çocukların var. Bir oğlum veteriner, bir oğlum komiser yardımcısı” dedi. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi