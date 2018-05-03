Özelçi, Aday Adaylık Başvurusunda Bulundu

AK Parti Milletvekilliği aday adaylık başvuruları son gün de devam etti. 27. dönem AK Parti Milletvekilli aday adaylığı için dün Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi de başvuru da bulundu. başvuru sürecinde söz alan ve 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili olarak milletvekili aday adayı olmak için son gün olduğunu ifade eden AK Parti Malatya İl Başkan Vekili Mahmut Üner Özer, şu ana kadar AK Parti İl Teşkilatı’na 62 aday adaylık müracaatının olduğunu belirtti.

AYRI BİR KIVANÇ KAYNAĞIMIZ

Başkan Özelçi’nin eczacıları çok iyi temsil ettiğini dile getiren Özer, “Malatya’mızda sağlık sektöründe eczacı olarak hizmet veren Tahir Özelçi Bey’in de bu gün bizlere müracaat etmiş olması ayrı bir kıvanç kaynağımız. Eczacılar Odası Başkanı olarak eczacıları çok iyi temsil ettiler. Tekrar böyle bir hayırlı karar verip de Sayın Cumhurbaşkanımızın kervanında ülkeye yapılacak hizmetlerde ‘ben de varım’ diyerek partimize bu gün aday adaylığı müracaatımda bulunan aday adayımız Sayın Tahir Özelçi’ ye hoş geldiniz diyorum, hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

ÇEŞİTLİ BADİRELER ATLATTIK

Bu kutlu yürüyüşte ellerinden ne geldiyse yapmaya çalıştıklarını kaydeden Malatya Eczacı Odası Başkanı ve AK Parti Milletvekili aday adayı Tahir Özelçi ise, şunları dile getirdi:

“2002 yılında kutlu bir kervan yola çıktı. Bu kervanın başında, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan vardı. 2002 yılından günümüze kadar çeşitli badireler atlattık. Biz bu dönemde gerek Eczacı Odası Sekreterliği ve gerekse Eczacı Odası Başkanlığı olarak, bu kutlu yürüyüşte sağlık alanında elimizden ne gelirse yapmaya çalıştık. Dört dönem Malatya Eczacı Odası Başkanlığı yürüttükten sonra, bu kutlu yürüyüşte safımızı belli etmek, yerimizi alabilmek ve Sayın Genel Başkanımızın yanında da bu davayı sürdürebilmek amacı ile aday adaylık düşüncemizi gerçekleştirdik. Kısmet olursa aday olarak da liderimizin yanında yürümek isterim. Yedi düvel bir araya gelip, Türkiye’nin dirilişini engellemeye, bu yolda badireler ve engeller koymaya çalışıyor. Ama Allah’ın izniyle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye bu diriliş hareketini tamamlayacak, bölgenin seçkin ülkelerinden biri olacak.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi