Özel güvenlik görevlilerine eğitim verilecek

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, ayrıca okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına hazırlıklı olunması amacıyla okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine daha dikkatli ve duyarlı görev yapmalarının sağlanması amacıyla Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Şehit Oğuzhan Günaydın Konferans Salonu’nda(Ordu Evi karşısı), 2-3 Ekim 2018 tarihleri saat 09.00’da Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eğitim verilecektir” denildi. (Haber Merkezi)