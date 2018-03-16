ÖZDEMİR 8. İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Kentlerin su, kanalizasyon ve atık su sorunları ve çözüm yollarının konuşulduğu toplantıya genel müdür ve yöneticilerden oluşan 130 kişilik katılım sağlandı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Dr. Bülent Selek'in ile 30 büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinden yöneticiler yer aldı.

Su ve kanalizasyon idarelerinde görev yapan yöneticiler tanışma imkânı bularak değerlendirmeler yaptılar. Kurum içi işleyiş ile ilgili konuları görüşmenin yanında, hizmet sürecindeki çalışmaları geliştirmek amacıyla fikir alışverişi yapıldı. Geleneksel hale gelen istişare toplantısında su kanalizasyon idarelerinin güç birliği, tecrübe ve bilgi paylaşımına imkân tanındı. Büyükşehirlerde ve kırsal alanlarda su ve atıksu yönetimi, içme suyu ve abone yönetimi gibi çeşitli konuların oturumlar halinde görüşüldüğü toplantıda, Türkiye genelinde görev yapan idarelerin sorunlarına ortak çözüm arayışlarına yönelik istişareler gerçekleştirildi.

4 YILDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR ANLATILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir,‘2560 Sayılı İSKİ Kanunu Uygulama Sorunlar ve Öneriler’ konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Büyükşehir süreciyle birlikte 2014 yılında kurulan ve kurumsallaşmasını tamamlamış olan MASKİ’nin 4 yılda gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. İçmesuyu Dairesi Başkanı Fatih Mehmet Durmuşçelebiise ‘İçme suyu Şebeke Yönetimi’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda Malatya merkezde gerçekleştirilen Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özdemir, kayıp-kaçak su kullanımıyla ilgili verilen mücadelenin aşamalarını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Yaptığı çalışmalarla su kanal idarelerine örnek olan MASKİ’nin altyapı güçlendirme çalışmalarında kullandıkları teknolojik uygulamalar hakkında bilgi verdi.busabahmalatya.com