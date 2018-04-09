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ÖZALPER PARKI OTİZM VE DOWN SENDROMLULAR İÇİN  DÜZENLENİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Özalper Parkı Otizm ve Down Sendromlu sporcular için yeniden düzenleyecek.

ÖZALPER PARKI OTİZM VE DOWN SENDROMLULAR İÇİN  DÜZENLENİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Özalper Parkı Otizm ve Down Sendromlu sporcular için yeniden düzenleyecek.

09 Nisan 2018 Pazartesi 18:03
ÖZALPER PARKI OTİZM VE DOWN SENDROMLULAR İÇİN  DÜZENLENİYOR

Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Mehmet Ilkım, dernek yöneticileri ve sporcular ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Özalper Parkının yeniden düzenlenecek olması nedeniyle mutluluğunu belirten Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, “Başkanımız engelli evlatlarımızın elinden tutuyor. Çocuklarımızın iyileşmesi noktasında başkanımızın bize tahsis etmiş olduğu yerde çocuklarımızı belli bir düzeye getireceğimize inanıyorum. Türkiye'nin çok yerini gezdik böyle bir yer yok. Başkanıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında otizm ve down sendromlu gençlerle yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, engelliler için bir çok alanda farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Çakır konuşmasında "Özalper Parkı içerisinde Otizm ve Down Sendromlu çocuklarımızın faydalanabileceği şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Otizm ve Down Sendromlu Derneklerimizin ilgisiyle çocuklarımız birçok alanda beceri kazanıyorlar. Şuanda iki engelli noktamız var. Bunu yeterli görmediğimiz için, engelli merkezimizin inşasına başladık. Engelliler merkezimizde yüzme havuzu, fitnees aletleri, kafeterya, eğitim ve konferans salonları yer alacak. Engellilerimizin ihtiyacını karşılayacak önemli bir yatırım yapmış oluyoruz. Özalper Parkı, Otizm ve Down Sendromlu çocuklarımız için ayırdığımız önemli bir alan. Orada bir kafeteryamız olacak. Yine çocuklarımızın spor yapabilecekleri yerler olacak. İleride de çocuklarımız için yüzme havuzları da planlıyoruz. Burası çocuklarımızın eğitim alması, beceri kazanması, spor aktivitelerini yerine getirmesi açısından önemli bir nokta olacak. Derneklerimizdeki arkadaşlarımızın çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş tarafından, otizmli çocukların yaptığı Atatürk portresi Başkan Çakır'a hediye edildi.busabahmalatya.com 

İHA

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