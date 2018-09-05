Özal kalem müdürlüğüne önemli atama

Kaymakam Tuncay Akkoyun’un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli bir göreve getirilmesinin ardından Arguvan Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan, ilçedeki tüm Muhtarlar adına yaptığı açıklamada, “Arguvan eski Kaymakamımız Tuncay Akkoyun’un, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Özel Kalem Müdürlüğüne atanmasını memnuniyetle karşıladık” şeklinde konuştu.

“KENDİLERİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK”

Aslan, Kaymakam Akkoyun’un 2003-2005 tarihleri arasında Arguvan’da görev yaptığını ve bu süre zarfında uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, “Kendilerinden çok şey öğrendik, bildiği bilgilerle bizleri aydınlattı. İlçemizde görev yaptığı süre boyunca birlik ve beraberliğe, kardeşlik ortamında katkı sundu. Kendisini her zaman anacağız. Ne mutlu ki Kaymakamımız Tuncay Bey yaptığı görevin ardından ilçemize kalıcı bir iz bırakarak ayrılmıştı. Kaymakamımıza ve ailesine hayatlarında huzur ve mutluluk diler yeni görevinde başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun” diye konuştu. busabahmalatya.com