Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92574
ALTIN
256.612
DOLAR
6.6813
STERLİN
8.5461
EURO
7.7315

Özal kalem müdürlüğüne önemli atama

Arguvan ilçesinin eski Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Özel Kalem Müdürlüğüne atanması ilçede memnuniyetle karşılandı.

Özal kalem müdürlüğüne önemli atama

Arguvan ilçesinin eski Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Özel Kalem Müdürlüğüne atanması ilçede memnuniyetle karşılandı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:14
Özal kalem müdürlüğüne önemli atama

Kaymakam Tuncay Akkoyun’un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli bir göreve getirilmesinin ardından Arguvan Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan, ilçedeki tüm Muhtarlar adına yaptığı açıklamada, “Arguvan eski Kaymakamımız Tuncay Akkoyun’un, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Özel Kalem Müdürlüğüne atanmasını memnuniyetle karşıladık” şeklinde konuştu.

“KENDİLERİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK”

Aslan, Kaymakam Akkoyun’un 2003-2005 tarihleri arasında Arguvan’da görev yaptığını ve bu süre zarfında uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, “Kendilerinden çok şey öğrendik, bildiği bilgilerle bizleri aydınlattı. İlçemizde görev yaptığı süre boyunca birlik ve beraberliğe, kardeşlik ortamında katkı sundu. Kendisini her zaman anacağız. Ne mutlu ki Kaymakamımız Tuncay Bey yaptığı görevin ardından ilçemize kalıcı bir iz bırakarak ayrılmıştı. Kaymakamımıza ve ailesine hayatlarında huzur ve mutluluk diler yeni görevinde başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
özel Kalem Müdürlüğüönemli AtamaArguvan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuluncak heyeti Başkan Polat’ı ziyaret etti
Kuluncak heyeti Başkan Polat’ı ziyaret etti
Yeşilyurt Belediye Meclisi toplandı
Yeşilyurt Belediye Meclisi toplandı
MASKİ’DEN MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI
MASKİ’DEN MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim