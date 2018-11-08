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ÖZ KIZI, BABASININ CANINA KIYDI

Malatya filmleri aratmayan bir cinayete şahit oldu. Jandarma tarafından açıklanan bilgilere göre, Doğanyol ilçesinde evlerinde çıkan tartışma sonucu sinirlenen genç bir kız, yaptığı yemeğin içine tarım ilacı koydu. Yemeği yiyen ve zehirlenerek hastaneye kaldırılan baba, burada tedavi altına alındı. 21 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan baba, öz kızının tarım ilacını zehir olarak kendisine yedirilmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

ÖZ KIZI, BABASININ CANINA KIYDI

Malatya filmleri aratmayan bir cinayete şahit oldu. Jandarma tarafından açıklanan bilgilere göre, Doğanyol ilçesinde evlerinde çıkan tartışma sonucu sinirlenen genç bir kız, yaptığı yemeğin içine tarım ilacı koydu. Yemeği yiyen ve zehirlenerek hastaneye kaldırılan baba, burada tedavi altına alındı. 21 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan baba, öz kızının tarım ilacını zehir olarak kendisine yedirilmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:45
ÖZ KIZI, BABASININ CANINA KIYDI

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, özetle şunlar kaydetti:

Doğanyol ilçesi Gümüşsu Mahalle Muhtarı A.K. Ekim 2018 tarihinde kalp rahatsızlığı sebebiyle Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, şahıs hastanede 21 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş ancak 26 Ekim 2018 tarihinde vefat etmiştir.

GIDA ZEHİRLENMESİNE BAĞLI BULGULARA RASTLANILDI

Şahsın vefat etmesine müteakip tedavi gördüğü Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından alınan kan örneğinde gıda zehirlenmesine bağlı bulgulara rastlanılmış, durumdan şüphelenen Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturmayı derinleştirmiştir.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Çevre ve mahallede yapılan araştırma ve alınan ifadelerde, maktul A.K. ile aynı evde yaşayan öz kızı G.K.’nin heyecanlı durumu ve çelişkili beyanları Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkatinden kaçmayarak, yapılan çapraz sorgusunda 7 Ekim 2018 tarihinde anne ve babası ile tartıştıklarını, evde bulunan isimsiz tarım ilacını zehir olarak kullanarak yaptığı yemeğin içine kattığını ve bunun neticesinde babasının zehirlenerek ölümüne sebebiyet verdiğini itiraf etmiştir.

Şüpheli G.K.’nin alınan ifadesi doğrultusunda evde yapılan aramada zehir olarak kullanılan tarım ilacı bulunarak muhafaza altına alınmış, şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulmuştur.”

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 08.11.2018 11:51
Anahtar Kelimeler:
MalatyaCinayetDoğanyol Ilçesi
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