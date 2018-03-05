OYUNUN HAKKINI ALAMADIK

Konya Cumhuriyet sahasında oynanan karşılamayı Turan Çakıl, Erkan Keklik, Fırat Olgun hakem üçlüsü yönetti.

İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada Yeni Malatyasporlu futbolcuların Konya ceza sahası içerisindeki bir pozisyonda topa elle müdahale olduğu yönündeki itirazları sonuç vermedi ve hakem pozisyonu devam ettirdi.

İKİNCİ YARIDA MALATYASPOR BASKISI

Müsabakanın ikinci yarısında da etkili oynayan taraf Yeni Malatyaspor’du. Ancak sarı-kırmızılılar eline geçirdiği pozisyonları bonkörce harcayınca, maçtan gol sesi çıkmadı. Rakibi karşısına Abdulsamed, İkbal, Emre Akbece, Eyyüp, Ali Faruk, İsmail, Fatih Gürden, Berkan Durdu, Burak Kavlak ve Hüseyin Ekici 11'i ile çıkan Malatya temsilcisi, aldığı bu beraberlikle puanını 38’e yükseltti.





OYUNCULARIM İYİ OYNADI

Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun maç sonrası yaptığı açıklamada, “Gerçekten oyuncularım iyi futbol oynadı. Beni burada en çok mutlu eden taraf oyuncuların gelişimleri noktasında üzerlerine ne kadar çok koyduklarıdır. Tabii yarışmacılıktan ziyade yetiştirici şekilde oyuncularımıza yaklaştığımız için skorlar çok da önem taşımıyor. Bugün oynadığımız oyunun hakkını alamadığımız için oldukça üzgünüz” diye konuştu. busabahmalatya.com