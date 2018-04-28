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Oy Kullanmayı Kolaylaştırmak İçin…

Erken seçim açıklamasından sonra Türk Hava Yolları da harekete geçti. THY, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada,Türk vatandaşı olan yolcuların oy kullanmasını kolaylaştırmak adına biletlerde ücretsiz değişiklik yapılabileceğini duyurdu.

Oy Kullanmayı Kolaylaştırmak İçin…

Erken seçim açıklamasından sonra Türk Hava Yolları da harekete geçti. THY, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada,Türk vatandaşı olan yolcuların oy kullanmasını kolaylaştırmak adına biletlerde ücretsiz değişiklik yapılabileceğini duyurdu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:00
Oy Kullanmayı Kolaylaştırmak İçin…

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasının açıklanmasının ardındanTürk Hava Yolları (THY), Türk vatandaşı olan yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki değişiklik koşullarında bazı düzenlemelere gidildiğini duyurdu.

UÇUŞ MÜSAİTLİĞİ DİKKATE ALINACAK

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 19 Nisan ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 18 Haziran-1 Temmuz Türkiye çıkışlı ve varışlı seferlerine kayıtlı yolcuların 15 Mayıs'a kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, yeni rezervasyonun, 31 Mart 2019 tarihine kadar düzenlenecek herhangi bir THY veya AnadoluJet uçuşuna yapılması durumunda, ilgili uçuştaki müsaitlik durumu dikkate alınmak suretiyle, rezervasyon uçuş değişikliklerinin aynı kabinde ücretsiz gerçekleştirileceği belirtildi.

Yine parkur değişikliklerinin de mevcut ücret kuralları doğrultusunda düzenleneceği ifade edildi. Biletin geçerlilik süresinin, herhangi bir ücret farkı alınmaksızın, 1 Ağustos 2018’e(dahil)kadar uzatılacağı da belirtildi. Açıklamada ilgili değişikliklerin bir defaya mahsus sağlanacağı, aktarmalı uçuşları kapsamayacağı da kaydedildi.

“MALATYA’DAKİ ACENTELERİMİZE BİLDİRDİK”

Malatya Türk Hava Yolları’nda yetkili Gonca Kılıçaslan da THY’nin almış olduğu kararın tüm Türkiye’de geçerli olduğunu belirterek, “Düzenleme Malatya’da geçerli olacak. Açıklamanın ardından tüm acentelerimize bildirdik” dedi.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 27.04.2018 17:53
Anahtar Kelimeler:
Biletlerde ücretsiz DeğişiklikThyErken Seçim
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