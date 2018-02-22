“OTURAN BİR BAŞKAN OLMAYACAĞIM”

Önceki gün seçimi gerçekleştirilen Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası’nın yeni Başkanı olan Mahmut Kavuk, oda başkanlığı döneminde neler yapacağını anlattı. İlk etapta seçimden sonra kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür eden Başkan Kavuk, herkese eşit mesafede yaklaşacağını eşit bir şekilde hizmet edeceğinin altını çizdi.

Bu mesleğin1900 yıllardan bu yana gelen ata, dede mesleği olduğunu belirten Başkan Kavuk, bu sanayinin kuruluşunda çoğu esnafların dedelerinin emeği olduğu gibi kendi dedelerinin de çok emeği olduğunu dile getirdi.

ESNAFLARIMIZLA İÇ İÇEYİZ

Protokol başkanı olmayacağını söyleyen Başkan Kavuk, “Bu sanayide daha önce bir dere vardı, boş bir tarlaydı ve Boztepe’ye giden yol bir meydandı. Ben 12 yaşından bu yana sanayideyim. Biz bu seçimde 32 yıllık bir dönemi geride bıraktık. Esnaflarımızla zaten iç içeyiz. Ben sanayinin dışında bir başkan değilim zaten. Benim buradaki en uzak esnafa yetişmem yürüyerek 15 dakika. Oturan bir Başkan olmayacağım. Mesela esnafın oradan geçerken yolu uzatır esnafa bir selam verip geçersin. Esnafımız bunu istiyor, esnaf Başkanın yüzünü görmek istiyor. Ben protokol insanı olmadım hiç, sanayinin içinde büyüdük. Esnaflarımızın kapıyı vurup içeriye girmesini isteyen birisi değilim” diye konuştu.

YENİLİKLERİ SEVİYORUM

Sanayide bulunan oda başkanlarıyla istişare vurgusu yapan Başkan Kavuk, “Yenilikleri seviyorum. Yönetimimin hepsi de gençlerden oluşuyor. Birçok projemiz var. Öncelikle sanayimiz içerisinde hizmet veren oda başkanlarımızla birlikte istişare yapacağız ve sanayide bulunan bütün sorunlar hepimizin ortak sorunu. Bu sanayide mobilyacılar, demirciler, tamirciler var. Bu alanlardaki başkanlarımızla beraber hareket etmeyi planlıyorum. İlk etapta sanayide hizmet veren başkanlarımızı ziyaret edeceğim, sanayimizle ilgili olan bizim sorunlarımızı, onların sorunlarını konuşup bunlara bir çözüm bulmaya çalışacağız. Çünkü aynı yerde hizmet veriyoruz. Bizim sorunumuz onların sorunu, onların sorunu da bizim sorunumuz. Fark eden hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com