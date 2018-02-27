Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118832
ALTIN
160.989
DOLAR
3.8052
STERLİN
5.2985
EURO
4.6574

OTOSTOP ÇEKEREK TÜRKİYE’NİN BİRÇOK İLİNİ GEZDİ

Otostop çekerek Türkiye’nin birçok ilini gezen İngiliz turist, Adıyaman’da birkaç gündür etkisini sürdüren yağmurdan dolayı Nemrut Dağı'na çıkamayınca otogar bahçesine çadır kurdu.

OTOSTOP ÇEKEREK TÜRKİYE’NİN BİRÇOK İLİNİ GEZDİ

Otostop çekerek Türkiye’nin birçok ilini gezen İngiliz turist, Adıyaman’da birkaç gündür etkisini sürdüren yağmurdan dolayı Nemrut Dağı'na çıkamayınca otogar bahçesine çadır kurdu.

Busabahgazete
Busabahgazete
27 Şubat 2018 Salı 17:57
OTOSTOP ÇEKEREK TÜRKİYE’NİN BİRÇOK İLİNİ GEZDİ

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan Türkiye’ye otostop çekerek gelen İngiliz Kieran Hoursfielf isimli 21 yaşındaki turist, İstanbul, Denizli, Konya ve Gaziantep illerini gezdi. Son olarak Adıyaman’ın Kahta ilçesine gelen ve burada Nemrut Dağı'na çıkmayı hedefleyen Kieran Hoursfielf, birkaç gündür etkisini sürdüren yağmurdan dolayı ilerleyemeyince Kahta Otogarı bahçesine çadır açarak burada konakladı.


Birkaç gün burada konaklayan Kieran Hoursfielf, Nemrut Dağı yolunun kardan dolayı kapalı olmasından dolayı dağa çıkma hevesinden üzülerek vazgeçmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince otogar bahçesinden alınan Kieran Hoursfielf, Zabıta Müdürlüğüne götürülerek burada kahvaltı ikramında bulunuldu. Kahvaltısını yapan Kieran Hoursfielf, daha sonra Malatya’yı gezmek üzere yola çıktı.


Türkiye’yi ve Türk insanının sıcakkanlılığı ile misafirperverliğini çok sevdiğini dile getiren Kieran Hoursfielf, “Avrupa’dan başlayarak buralara kadar seyahat ettim. Yolculuğum esnasında birçok Türk vatandaşı ile karşılaştım. Türk insanını çok misafirperver buldum. Hayatın tüm anından zevk almaya çalışıyorum. Nemrut Dağı'nı görmek için sabırsızlanıyordum. Amsterdam, Venedik, Atina gibi Avrupa’nın birçok şehrini gezdim. Bunların içerisinde en muhteşemi benim için tarih dolu İstanbul oldu. Burada bulunma amacım Türkiye’nin tüm doğasını, dağlarını, nehirlerini, vadileri görüp kamp yapmak. Türkiye’deki insanlar çok yardımsever, bu konuda onlara minnettarım. Türkiye’deki seyahatim diğer yerlere oranla daha güzel geçiyor. Türkiye’de güzel zaman geçiriyorum" dedi.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Otogara çadır KurduNEMRUT DAĞIMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EYLEM KARARI ALACAĞIZ
EYLEM KARARI ALACAĞIZ
RAVCI: ASLA VE ASLA REHAVETE KAPILMAYIN
RAVCI: ASLA VE ASLA REHAVETE KAPILMAYIN
KATILIMCI BELEDİYECİLİK MESAJI
KATILIMCI BELEDİYECİLİK MESAJI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim