Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı otoparkının zincirle kapatılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Araçlarının oto parka alınmamasından dolayı tepki gösterip şikayetçi olan vatandaşlar BUSABAH’a konuşarak şikâyetlerini dile getirdiler.

Havanın güzel olmasından dolayı parka gelip mangal yapmak istediklerini belirten Tamer Bingöl isimli vatandaş, otoparkın kapalı olduğunu gördüğünü söyleyerek isyan etti.

HİÇ DE DOĞRU OLMADI

Böyle bir olumsuzlukla karşılaşmalarına tepki gösteren Bingöl, “Bugün arkadaşlarla parka geldik. Hava böyle güzel giderse mangal da yapmayı planlıyorduk. Ama otopark yolunun zincirle kapatılması ve araçların park içerisine alınmaması gerçekten bizleri üzdü. Güzel bir günde böyle bir olumsuz durumla karşılaşmamız hiç de doğru olmadı. Eğer bizlerin buraya gelmesini istemiyorlarsa parkı tamamen kapatsınlar. Araçların oto parka park edilmesine neden engel olunuyor anlayamadık” diye konuştu.

İLGİLENMİYORLAR

Otoparkın halka açık bir alan olduğunu ifade eden Yıldız Doğan isimli vatandaş da, “Araçları otoparka almıyorlar. Güvenlikler içeride ama bizle ilgilenmiyor. Birçok vatandaş araçlarını otoparka koyamadıkları için yollara park ettiler. Böyle bir hizmet anlayışımı olur? Ben aracımla parktaki otoparka giremeyeceksem parka gelmemin ne anlamı var? Yetkililer acilen bu davranışı görüp, gereken önlemleri almalı. Burası halka açık bir yer. Ve kimse kafasına göre hareket etmemeli” söylemlerinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL