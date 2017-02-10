10 Şubat 2017 Cuma

Otopark araç girişine kapatıldı.ZİNCİRLİ ENGEL!

Turgut Özal Tabiat Parkı’nın otopark girişinin zincirle kapatılması vatandaşları çileden çıkardı. Araçların otoparka alınmamasına tepki gösteren vatandaşlar, “Böyle hizmet anlayışı mı olur?” şeklinde isyan ettiler.

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:01
Otopark araç girişine kapatıldı.ZİNCİRLİ ENGEL!

  Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı otoparkının zincirle kapatılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Araçlarının oto parka alınmamasından dolayı tepki gösterip şikayetçi olan vatandaşlar BUSABAH’a konuşarak şikâyetlerini dile getirdiler.
  Havanın güzel olmasından dolayı parka gelip mangal yapmak istediklerini belirten Tamer Bingöl isimli vatandaş, otoparkın kapalı olduğunu gördüğünü söyleyerek isyan etti.

HİÇ DE DOĞRU OLMADI
  Böyle bir olumsuzlukla karşılaşmalarına tepki gösteren Bingöl, “Bugün arkadaşlarla parka geldik. Hava böyle güzel giderse mangal da yapmayı planlıyorduk. Ama otopark yolunun zincirle kapatılması ve araçların park içerisine alınmaması gerçekten bizleri üzdü. Güzel bir günde böyle bir olumsuz durumla karşılaşmamız hiç de doğru olmadı. Eğer bizlerin buraya gelmesini istemiyorlarsa parkı tamamen kapatsınlar. Araçların oto parka park edilmesine neden engel olunuyor anlayamadık” diye konuştu.

İLGİLENMİYORLAR
  Otoparkın halka açık bir alan olduğunu ifade eden Yıldız Doğan isimli vatandaş da, “Araçları otoparka almıyorlar. Güvenlikler içeride ama bizle ilgilenmiyor. Birçok vatandaş araçlarını otoparka koyamadıkları için yollara park ettiler. Böyle bir hizmet anlayışımı olur? Ben aracımla parktaki otoparka giremeyeceksem parka gelmemin ne anlamı var? Yetkililer acilen bu davranışı görüp, gereken önlemleri almalı. Burası halka açık bir yer. Ve kimse kafasına göre hareket etmemeli” söylemlerinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya