Otomobilsiz yaşam için sağlıklı yürüyüş

Kernek Meydanı’nda başlayan ve İnönü Stadı’na kadar devam eden yürüyüş programına Malatya AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammet Yalçınkaya, Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, belediye daire başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

ARABADAN İN BİSİKLETE BİN

7’den 70’e her yaş grubunun katılım gösterdiği bisiklet severlerin, engellilerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş programında “İnadına Yürümek, Arabadan İn Bisiklete Bin, Otomobili Bırak Yürümeye Bak” dövizleri dikkat çekerken, katılımcıların giydikleri “Kendine ve Kentine Saygı Duy” temalı tişörtler ile de kente sahip çıkma vurgusu yapıldı.

Programda konuşan Malatya AK Parti Milletvekili Öznur Çalık bisikletlilerin, engelli bireylerin, çocukların ve gençlerin sağlık için yapılan etkinliğe katıldığına işaret ederek, “Pazar günlerini hiç olmazsa haftanın bir gününü araçlardan inerek, Kanalboyu Caddesi’nde yürüyerek karşılayalım istiyoruz. Bu vesileyle sağlıklı yaşam için günde en az 10 bin adım atmamız gerekiyor, 10 bin adım atamayan vatandaşlarımız hiç olmazsa 5 bin adımı mutlaka atsın. 5 bin adım attığımız andan itibaren de vücudumuz için çok daha sağlıklı bir süreci kendimize hediye etmiş oluruz. Memleketimiz içinde birlikte yürümek, hiç ayrı gayrı gözetmeden beraber yürümek, memleketimizin sağlığına iyi gelecektir” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Sağlık Yaşam İçin Birlikte Yürüdüğümüz bu günde bizleri yalnız bırakmayan tüm Malatyalıları canı gönülden tebrik ediyorum. Malatya’yı örnek bir şehir yapmak için Birlikte Yürümeye devam edeceğiz” dedi.“Memleket Emektir” diyen Polat, emek sarf eden herkese saygı duymamız gerektiğini vurguladı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, modern hayat ile birlikte hayatımıza giren araçlar ile yürümeyi azalttığımızı söyleyerek, dünya genelinde kabul gören “Otomobilsiz Yaşam Günü” kapsamında sağlığımız için bir gün yürümek adına “Sağlıklı Yaşam İçin Birlikte Yürüyoruz” programını gerçekleştirdiklerini söyledi. Katılım gösteren herkese teşekkür eden Çobanoğlu, “Sağlığımız için bir gün değil her gün yürümeliyiz” dedi.

YARIŞMALAR YAPILDI

İnönü Stadı içerisinde devam eden program kapsamında; hızlı yürüme yarışması, çuval yarışması, denge bisikleti yarışması, top sektirme yarışması, yumurta taşıma yarışması, tekerlekli sandalye yarışması, bisikletli yumurta taşıma yarışması, halat çekme yarışmaları düzenlendi.

Vatandaşların ilgi ile takip ettiği yarışmalarda derece yapan vatandaşlara Malatyaspor forması ve günün anlamını belirten madalyalar takdim edildi.

Program sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi tarafından verilen konser ile vatandaşlar gönüllerince eğlendiler. (Bülten)