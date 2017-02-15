15 Şubat 2017 Çarşamba

Otomobil takla attı

Paşaköşkü’nden bir otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

15 Şubat 2017 Çarşamba 12:13
Otomobil takla attı

  Kaza, Paşaköşkü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Demirkol idaresindeki 28 AT 667 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çıkıp elektrik trafosuna çarptıktan sonra takla attı.

SAĞLIK DURUMU İYİ
  Ters dönen otomobilde sürücü Yunus Demirkol, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan yaralı Demirkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

İHA
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