Kaza, Paşaköşkü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Demirkol idaresindeki 28 AT 667 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çıkıp elektrik trafosuna çarptıktan sonra takla attı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ters dönen otomobilde sürücü Yunus Demirkol, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan yaralı Demirkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA