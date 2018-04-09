Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113156
ALTIN
173.981
DOLAR
4.0589
STERLİN
5.7371
EURO
5.0014

OTOMOBİL ÖĞRENCİ SERVİSİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Malatya’da bir otomobilin öğrenci servisine arkadan çarptığı kazada 3 yaşındaki bir çocuk öldü, 10 kişi de yaralandı.

OTOMOBİL ÖĞRENCİ SERVİSİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Malatya’da bir otomobilin öğrenci servisine arkadan çarptığı kazada 3 yaşındaki bir çocuk öldü, 10 kişi de yaralandı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 18:56
OTOMOBİL ÖĞRENCİ SERVİSİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Tıp Merkezi istikametine seyreden Duhan Güleryüz idaresindeki 44 S 0729 plakalı öğrenci servisine aynı istikamete seyir halinde olan Y.K. yönetimindeki 33 CYU 40 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Y.K. ile araçta bulunan Tuğba Nur Kaya, Gülşen Yüksekdağ, Hacer Kaya, Neslihan Yüksekdağ, Yusuf Yüksekdağ ve servis aracında bulunan Emre Karakuş, Elif Karakuş, Gülsüm Karakuş, Ali Talha Karakuş ile Sevda Karakuş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 yaşındaki Yusuf Yüksekdağ kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya KazaOtomobilin öğrenci Servisine Arkadan çarptığı KazaDuhan GüleryüzYusuf Yüksekdağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘ÇOCUK HAKLARI VE İLKELERİ PROGRAMI’ PROJESİ
‘ÇOCUK HAKLARI VE İLKELERİ PROGRAMI’ PROJESİ
ÖĞRENCİLERDEN SAĞLIK HİZMETİ
ÖĞRENCİLERDEN SAĞLIK HİZMETİ
ÖZALPER PARKI OTİZM VE DOWN SENDROMLULAR İÇİN  DÜZENLENİYOR
ÖZALPER PARKI OTİZM VE DOWN SENDROMLULAR İÇİN  DÜZENLENİYOR

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim