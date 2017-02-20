Yeşiltepeliler otobüslerin sık gelmemesinden şikayetçi. Yeşiltepe’de 6 otobüs çalışması gerekirken bu sayının düşürüldüğünü tahmin ettiklerini ileri süren Yeşiltepeliler BUSABAH’a konuşarak MOTAŞ’a tepki gösterdiler. 12 dakikada bir otobüsün olması gerektiğini dile getiren Nurullah Kılıç isimli vatandaş, neredeyse 25 dakika otobüs beklediklerini öne sürdü.

PAZAR GÜNLERİ BÖYLE

Hafta içleri de otobüs sıkıntısı yaşadıklarını savunan Kılıç, “Normalde 12 dakikada bir araç olması gerekiyor ancak neredeyse yaklaşık 25 dakika bekliyoruz. Saat 08.30’da geldim durağa, saat 08.50’de bile otobüs gelmiyor. Saat 09.00’da iş başı yapmam gerekiyor. Pazar günleri böyle. Pazar günü işe giden yok mu da bir şeye sayılmıyoruz. Her pazar beklemek zorundayız otobüsü. Hafta içi de bu şekilde otobüs beklediğimiz günler oluyor. Yeşiltepe’ye karşı var olan bu ön yargının anlamı nedir bir türlü çözemiyoruz. Otobüs yok, su yok, hizmet yok. Sıkıntı yaşıyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz” diye konuştu.

İŞE GİDEN VAR

Yeşiltepe’nin Malatya’nın en büyük bölgesi olmasına rağmen otobüs sayısının az olmasını eleştiren Fadime Ünal isimli vatandaş, “Biz bu saatlerde araç beklerken arka arkaya gelir isteyen kişi istediği otobüse biner merkeze giderdi. Yarım saatten bu yana otobüs bekliyoruz. İşe giden var, merkezde erken saatlerde işi olanlar var ve hala merkeze gidemedik bekliyoruz. 5/B saat 08.35’de bu durakta olurdu. Saat kaç oldu hala araç yok. Sanki pazar günleri diğer günlerden farklı gibi. Bizim yanımızda pazar gününün diğer günlerden bir farkı yok. Otobüsler her gün saatinde gelmeli. Yeşiltepe Malatya’nın en büyük bölgesi. Bu bölgeye 8 araç da yetmez ki araç sayısını düşürdüler. Araç sayısı artırılmalı” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL