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Otobüs koltuklarında kamu spotu

İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planında yer alan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılmasına yönelik çalışma kapsamında şehirlerarası otobüslerde emniyet kemerinin takılmasının önemini vurgulayan kamu spotu yayınlamaya başladı.

Otobüs koltuklarında kamu spotu

İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planında yer alan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılmasına yönelik çalışma kapsamında şehirlerarası otobüslerde emniyet kemerinin takılmasının önemini vurgulayan kamu spotu yayınlamaya başladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:18
Otobüs koltuklarında kamu spotu

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması gibi maddelerin bulunduğu İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planında yer alan “Bu yolda hep birlikteyiz” kampanyası kapsamında otobüs firmaları Bakanlığın kamu spotunu otobüs koltuklarında yer alan ekranlarda yayınladı.

Uygulamayla ilgili verilen bilgilerde, “İçişleri Bakanlığımızın trafik kazalarının azaltılmasına yönelik uygulamaya koyduğu 100 günlük eylem planı kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğümüz emniyet kemerinin önemini vurgulayan spot film çekmiştir. Bu spot film şehirlerarası yollarda yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına dağıtılarak bütün otobüslerde bu filmin seyrettirilmesi ve emniyet kemeri konusunda yolcuların bilgilendirilmesi sağlanarak kazalarda can kaybının ve yaralanmaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır” denildi. 

İHA

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İçişleri BakanlığıEylem PlanıTRAFİK KAZALARIKAMU SPOTU
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